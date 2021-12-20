В Пермском крае оформлено 80 тысяч «Пушкинских карт»

«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка».

С начала учебного года учреждения культуры Пермского края стали участниками федеральной программы «Пушкинская карта», она реализуется в рамках нацпроекта "Культура".

Напомним, «Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка», который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт

федерального бюджета.

Сейчас в Прикамье уже оформлено почти 80 тысяч карт. Если карту вы еще не оформили до 31 декабря на ней находится 3 тысячи рублей, а с 1 января эта сумма будет увеличена до 5 тысяч рублей. Все крупные краевые фестивали этой осени прошли с использованием Пушкинской карты. Фестиваль электронной музыки и визуального искусства Ефест, фестиваль детский любительских цирковых коллективов, Джаз-лихорадка и театральный фестиваль Камский.

Среди участников проекта Пермский академический Театр-Театр продолжает оставаться самым востребованным учреждением культуры. С начала запуска проекта на его спектакли купили уже более 12 тыс. билетов. Лидируют мюзикл «Винил», осенняя премьера «Три товарища», пластическая драма «Мы». Также держатели Пушкинских карт активно ими пользуются при покупке билетов в Пермский театр оперы и балета (наибольшем спросом в этом месяце у зрителей пользуется премьера «Фауста»), Пермский театр юного зрителя, театр «У Моста» и пермскую филармонию (концерты с участием органа, фортепианная музыка, оркестровые программы). Также в лидерах по продажам билетов по Пушкинской карте Лысьвенский городской округ (театр им. А.А. Савина). Более тысячи билетов проданы по Пушкинской карте в музей современного искусства PERMM.

Информацию об интересных проектах в сфере культуры вы сможете найти на сайте Центра по реализации проектов https://center-projects.ru/ и его соцсетях