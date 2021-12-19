Общее число инфицированных в Прикамье достигло 153 627. Фото: REUTERS

Коронавирус в Перми, последние новости на 20 декабря 2021 года: суточная заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. За прошедшие сутки в Пермском крае провели 9 132 ПЦР-исследования, в итоге опасную инфекцию диагностировали у 635 жителей.

По данным на утро 20 декабря прививку однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 1 246 504 человека. Полностью завершили курс вакцинации - 1 148 493 жителя региона. В "красных зонах" стационаров в тяжелом состоянии находятся 250 пациентов. Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 237 человека. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 153 627.

Фото: оперштаб

Новые заболевшие про обнаружены в 35 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 240. На втором месте – Березники, где опасной инфекцией заболели 65 человек. На третьем месте – Соликамский округ, в котором зафиксировано 54 случаев заболевания.

Напомним, в Пермском крае до 10 января 2022 года продлили коронавирусные ограничения. Это значит, что в новогодние каникулы без QR-кода ли сертификата о вакцинации не пустят в кинотеатры и магазины, заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров и ряд других мест. Также продлен и режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. О том, что еще будет разрешено и запрещено – читайте в нашем материале.