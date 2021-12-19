«Самая холодна ночь». Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящей неделе

Также нас ждут сильные температурные контрасты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предварительный прогноз на третью декаду декабря, который в середине недели составлял инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, сбудется частично. Нас действительно ждут снегопады и сильное похолодание, но осадки будут не такими сильными, а морозы - не такими продолжительными.

-Как и прогнозировалось, предстоящая неделя начнется со снегопадов, - говорит Андрей Шихов. - Однако сильный снег будет идти только в понедельник. Интенсивный снегопад начнется во второй половине дня и за день может выпасть до 6 сантиметров осадков. Также нас ждут сильные температурные контрасты - на юге края будет -2 градуса, а на востоке - 22, а в Перми, которая находится на границе холода, будет - 12...-15 градусов.

По прогнозам Шихова, во вторник Пермский край окажется в зоне циклона. Который принесет с собой потепление и усиление ветра до 12 метров в секунду. Воздух может прогреться до -3...4 градусов. Но потепление будет кратковременным, и уже в ночь на среду столбик термометра опустится до - 10, днем будет -12...-15 градусов. А дальше- - ощутимое похолодание.

- Особенностью этого похолодания в отсутствии дневного прогрева воздуха, - говорит Андрей Шихов. - То есть суточная температура будет примерно одинаковой. В ночь на четверг и днем будет порядка - 20 градусов. А ночь на пятницу окажется самой холодной. На севере края температура опуститься до -30, в Перми будет -25. Такие же температурные значения будут и днем. Дальше холода отступят, начнется постепенный рост температуры и в конце недели мы перейдем отметку в -20.

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