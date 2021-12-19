«Команда, собранная из лучших игроков». Сборная Пермского края стала чемпионом Высшей лиги КВН

Фото: mahonindn/Instagram

В субботу, 18 декабря, в концертном зале Crocus City Hall в Москве был настоящий аншлаг. Еще бы, ведь там состоялся финал высшей лиги КВН 2021 года. Пять лучших команд сезона встретились на одной сцене, чтобы побороться за звание победителя. Это команда «Имени меня» (Королев), Сборная Пермского края, «Неудержимый Джо» (Россия), «Доктор Хаусс» (Могилев) и «Юра» (Москва).

В игре было два конкурса: приветствие и музыкальное домашнее задание. За каждый конкурс команда могла получить максимум 6 баллов. А оценивал игру юмористов звездный состав жюри, в который вошли известные певцы, спортсмены, актеры, режиссеры и телеведущие: Константин Эрнст, Татьяна Навка, Юлий Гусман, Пелагея, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский и Светлана Лобода.

Искрометные шутки и яркие музыкальные номера дарили зрителям невероятное количество позитивных эмоций. Юмористы заставляли зал хохотать во всех голос и смеяться до слез. Однако две команды, по мнению членов жюри, шутили ярче, смешнее и эффектнее. В итоге, с общим результатом в 11.4 балла первое место разделили команды «Неудержимый Джо» и Сборная Пермского края.

Поздравления пермской команде в своем Instagram выразил губернатор региона Дмитрий Махонин. Фото: mahonindn/Instagram

В этом году Сборная Пермского края уже завоевывала главную награду популярного ежегодного музыкального конкурса «Голосящий КиВиН». И вот - новое достижение. Для пермской команды это первая победа в главной лиге Клуба Веселых и Находчивых. Основатель Чемпионата КВН Пермского края Ямур Гильмутдинов рассказал, что победа в Высшей лиге - это очередной этап большого пути.

Фото: mahonindn/Instagram

«Для зрителей, которые нас поддерживали, и для самих членов команды, кто впервые принимал участие в таком проекте, это, конечно, неповторимое событие. Это безусловно очень значимое событие и для пермского КВНа. А для меня это очередной этап большого пути, - говорит Ямур Гильмутдинов. - За 25 лет в Высшей лиге участвовали пять команд из Пермского края. А победить удалось только этой команде. Но победа - не главное. Главное - сами ребята, которые получают эту возможность, эту мечту и идут к ней. Вот эти ребята добрались.

Сборная Пермского края - это достаточно молодая команда. Как рассказал Ямур Гильмутдинов, ее создали специально для участия в Высшей лиге КВН из лучших игроков, собранных из шести команд Пермского края.

«КВН - это такая великая игра, которая учит слышать друг друга. Именно это и нужно для победы. Ребята умеют это делать, мы их этому научили. Лидера в нашей команде нет, все они лидеры. Но есть ярко-выраженный фронт-мен, это человек для которого все пишут шутки, понимая, что он будет чаще всех в кадре и на нем будут держаться номера. В нашей команде этот человек - Игорь Караваев».

Поздравления пермской команде в своем Instagram выразил губернатор региона Дмитрий Махонин.

- Наши ребята @ne_perbm_a_permb и команда «Неуловимыи Джо» набрали в финальной игре 11.4 балла и взяли золотые медали. Фантастический результат! Наши выиграли все игры в сезоне. Это первая победа команды из Прикамья в главной лиге Клуба Веселых и Находчивых. Поздравляю всю команду, всех, кто работал ради этого. Победить в дебютном сезоне – дорогого стоит. Ждем трансляцию на Первом канале, чтобы полностью прочувствовать эту историческую победу, - написал Дмитрий Махонин.

Кстати, у пермяков есть возможность посмотреть выступление нашей звездной команды на Кубке губернатора Пермского края, который пройдет 22 декабря в 19:00 в ДК Солдатова.

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