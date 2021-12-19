Василий Бархатов превратил «Фауста» в психологический триллер

Фото: Пермский театр оперы и балета

Начало оперы интригует - на сцене не темная лаборатория ученого-отшельника, а катафалк с венками. Сюжет «Фауста» режиссер-постановщик Василий Бархатов перенес в современность, бережно сохранив партитуру и текст, но полностью изменив сюжет.

- У меня нет какого-то перманентного желания все переносить в современность, просто каждый режиссер ставит спектакли так, как умеет, - объяснил Василий Бархатов. – Я рассказываю те вещи, о которых я имею какое-то представление. И я мало имею представления об эпохе Гете и совсем ничего не знаю про чертей и Мефистофеля. Поэтому спектакль про людей и там нет никаких сверхъестественных сил.

Премьера «Фауста» в Пермском театре оперы и балета стала первой постановкой Василия Бархатова в России после многолетнего перерыва. Режиссер дебютировал в 22 года в Мариинском театре, а после несколько постановок в Санкт-Петербурге переехал в Европу. В числе его последних работ - «Игрок» в Литовском национальном театре оперы и балета, «Тоска» Пуччини в Оперном театре Ганновера. В 2019 году Василий Бархатов был номинирован на престижную премию International Opera Awards как лучший оперный режиссер.

По словам режиссера, он не раз намеревался приступить к постановке «Фауста», но как-то не складывалось.

- Меня все время смущала излишняя романтичность, красота и лиричность музыки. Она слишком красивая для текста Гете, из которого взята лирическая линия, - говорит Василий Бархатов. - И я создал историю о мести и разочаровании в этой мести. Это ситуация, когда мы, движимые какими-то правильными обидами, обличаем зло и мстим, но в результате опускаемся еще ниже обидчика, умножаем зло. В такой опустошенности после содеянного и обнаруживают себя герои спектакля.

В результате на сцене мы не увидим классического Мефистофеля и ученого, мечтающего вернуть молодость. Фауст предстает перед зрителями успешным европейским доктором, отмечающим в престижном ресторане свой юбилей. Там и начинается действие оперы,

- Психологический триллер - так можно определить жанр спектакля, и отсылка к кино здесь отнюдь не случайна,- говорит Зиновий Марголин, художник-постановщик спектакля. - Мы старались добиться кинематографичности и в том, как устроено пространство, в котором разворачиваются события «Фауста», и в том, как ведут себя его герои.