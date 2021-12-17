На эспланаде в Перми начали украшать ледовый городок

Купол над елкой создан из 240 гирлянд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Эспланада в Перми постепенно приобретает волшебный праздничный вид. Красавица ель уже обзавелась роскошным светящимся куполом-сарафаном. Заходишь под него и - попадаешь в завораживающую новогоднюю сказку.
Прямо над головой переливается тысячами ярких огоньков мерцающий полог. Стоишь - и не можешь налюбоваться. Над тобой - две с половиной сотни гирлянд, которые образуют своеобразный шатер внушительных размеров: диаметр юбочки нового «сарафана» для елочки - почти полсотни метров.
Тысячи ломпочек волшебно мерцают.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Совсем скоро к этому царству огней добавится еще и прозрачное волшебство льда. Вокруг елки скульпторы создадут горку-покатушку для самых маленьких пермяков. Ее подсветят со всех сторон ледяными разноцветными фонарями, которые установят по периметру светового купола. А на самой горке вырежут фигурки мальчиков-зайчиков и девочек-снежинок. Родителям детишек они могут напомнить об их новогоднем детстве.
На этот раз в ледовом городке не будет высоких горок для массового катания. Но возможность поразмяться у взрослых горожан все же будет. Например, попробовать преодолеть лабиринт изо льда с необычным названием «Оливье».
Под новогодней елкой попадаешь в сказочное царство.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как скульпторам удастся изобразить изо льда это традиционное блюдо новогоднего стола?
- Это пока секрет, - говорят они. - Вы все скоро увидите сами. Можем лишь приоткрыть завесу: ледовые скульптуры будут посвящены национальным новогодним традициям. И на эспланаде развернется настоящее Русское новогодье.
В дополнение к ледяному «Оливье» появится «Селедка под шубой». У прозрачной чаши с этим, тоже традиционным праздничным угощением можно будет сфотографировать всей семьей. Сделать новогодние снимки для семейного фотоальбома удастся и у искрящегося ледяными гранями арт-объекта «Фейерверк».
Живописные скульптурные группы станут одновременно и смотровыми площадками. Можно будет, например, подняться на гигантский «Трон Деда Мороза» и сделать там селфи. Или взобраться на новогодние ледяные «Куранты» и полюбоваться оттуда пейзажами новогоднего города.
В вечерних сумерках елочку видно издалека.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
И, разумеется, не обойдется без главных героев новогоднего празднества - гостей ледового городка будут приветливо встречать большущие фигуры доброго волшебника и его внучки Снегурочки.
Предполагается, что ледовый городок откроют 25 декабря, а посещать его можно будет до 13 февраля, если не наступит преждевременной оттепели.