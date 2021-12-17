На эспланаде в Перми начали украшать ледовый городок

Купол над елкой создан из 240 гирлянд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эспланада в Перми постепенно приобретает волшебный праздничный вид. Красавица ель уже обзавелась роскошным светящимся куполом-сарафаном. Заходишь под него и - попадаешь в завораживающую новогоднюю сказку.

Прямо над головой переливается тысячами ярких огоньков мерцающий полог. Стоишь - и не можешь налюбоваться. Над тобой - две с половиной сотни гирлянд, которые образуют своеобразный шатер внушительных размеров: диаметр юбочки нового «сарафана» для елочки - почти полсотни метров.

Тысячи ломпочек волшебно мерцают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро к этому царству огней добавится еще и прозрачное волшебство льда. Вокруг елки скульпторы создадут горку-покатушку для самых маленьких пермяков. Ее подсветят со всех сторон ледяными разноцветными фонарями, которые установят по периметру светового купола. А на самой горке вырежут фигурки мальчиков-зайчиков и девочек-снежинок. Родителям детишек они могут напомнить об их новогоднем детстве.

На этот раз в ледовом городке не будет высоких горок для массового катания. Но возможность поразмяться у взрослых горожан все же будет. Например, попробовать преодолеть лабиринт изо льда с необычным названием «Оливье».

Под новогодней елкой попадаешь в сказочное царство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как скульпторам удастся изобразить изо льда это традиционное блюдо новогоднего стола?

- Это пока секрет, - говорят они. - Вы все скоро увидите сами. Можем лишь приоткрыть завесу: ледовые скульптуры будут посвящены национальным новогодним традициям. И на эспланаде развернется настоящее Русское новогодье.

В дополнение к ледяному «Оливье» появится «Селедка под шубой». У прозрачной чаши с этим, тоже традиционным праздничным угощением можно будет сфотографировать всей семьей. Сделать новогодние снимки для семейного фотоальбома удастся и у искрящегося ледяными гранями арт-объекта «Фейерверк».

Живописные скульптурные группы станут одновременно и смотровыми площадками. Можно будет, например, подняться на гигантский «Трон Деда Мороза» и сделать там селфи. Или взобраться на новогодние ледяные «Куранты» и полюбоваться оттуда пейзажами новогоднего города.

В вечерних сумерках елочку видно издалека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И, разумеется, не обойдется без главных героев новогоднего празднества - гостей ледового городка будут приветливо встречать большущие фигуры доброго волшебника и его внучки Снегурочки.

Предполагается, что ледовый городок откроют 25 декабря, а посещать его можно будет до 13 февраля, если не наступит преждевременной оттепели.