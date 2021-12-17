. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 18 декабря 2021 года: в Прикамье за сутки выявили 652 новых случаев COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 652 новых случая COVID-19.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 269 пациентов. Из них 116 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 202 человека.

За сутки в регионе провели 9 871 ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 240 328 человек. 1 136 557 жителей завершил курс вакцинации.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 152 350.