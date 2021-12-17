Итоги года: новый мэр, новые дороги, новые школы

16 декабря исполнился год, как Алексей Дёмкин возглавил мэрию Перми Фото: Виталий КОКШАРОВ

Ровно год назад, 16 декабря 2020 года, временно исполняющим полномочия главы Перми был назначен Алексей Дёмкин. Так что итоги года - это одновременно и итоги годовой работы нового мэра и его команды в разных сферах городской жизни.

«Южные ворота города» полностью обновлены

В 2021 году в Перми завершилось сразу несколько многолетних строек. Например, финишировала реконструкция улицы Героев Хасана, начатая в 2008 году. На завершающем участке магистрали - от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева - открыто полноценное движение транспорта по шести полосам.

- Наконец автомобилисты могут вздохнуть спокойно. На улице Героев Хасана выполнен колоссальный объем работ - это не просто перекладка асфальта, это и замена всех коммуникаций, это и полное обновление «Южных ворот города». Теперь это современная широкая магистраль. Хочу поблагодарить всех горожан за долгое ожидание, результат стоил того, - отметил Алексей Дёмкин в своем инстаграме.

В Камской долине завершается строительство улицы Маршала Жукова. Двухполосная дорога, построенная «с нуля», связала улицу Спешилова с Пермским краевым перинатальным центром и Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Протяженность новой дороги составила 1,25 километра. Эта улица важна для дальнейшего развития Камской долины, где сложился крупный медицинский кластер, в том числе для строительства детского реабилитационного центра.

В Индустриальном районе был реконструирован участок улицы Карпинского от улицы Советской Армии до улицы Архитектора Свиязева. Здесь построена новая круговая развязка.

Впервые почти за полвека в Перми была построена новая трамвайная ветка. Она, пройдя по улице Революции, соединила линии, идущие по улицам Куйбышева и Сибирской, благодаря чему появилась прямая связь между Индустриальным и Мотовилихинским районам.По улице Революции запущен трамвайный маршрут №11 «Школа №107 - Пермская ярмарка».

Сдан первый этап улицы Строителей

Осенью на улице Строителей было запущено четырехполосное движение.

Осенью было запущено четырехполосное движение по участку улицы Строителей от улицы Куфонина до улицы Желябова. Это первый этап большой реконструкции улицы Строителей. Хотя ремонт ведется по заказу управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, объект находится на территории Перми, поэтому городские власти контролировали ход работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителям Дзержинского района удобные условия для передвижения.

Алексей Дёмкин вместе с депутатами гордумы регулярно выезжал на объект. В результате, как и обещали, движение на участке от Куфонина до Желябова в октябре было открыто. Предстоят дальнейшие этапы работы, их заказчиком также будут выступать краевые власти, но городские власти продолжат включаться в работу при необходимости. Напомним, полностью реконструкция этой улицы, которая соединит Западный и Восточный обходы Перми, должна завершиться в 2024 году.

Это не единственная крупная стройка, на которой работы успешно продвигались благодаря участию слаженного тандема краевых и городских властей. К 300-летию Перми благодаря значительному федеральному и краевому софинасированию реализуются многие инициативы, которые раньше казались фантастикой. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин является инициатором многих процессов, а остальные уровни власти, в свою очередь, оказывают поддержку этих инициатив. Таким образом, идеи реализуются в конкретные объекты, механизм четко работает - от проекта до воплощения.

В деле о школе «Точка» поставлена точка

1 декабря завершилась долгая эпопея с передачей в муниципальную собственность здания школы в ЖК «Арсенал». Ученики начальных классов школы дизайна «Точка» уже смогли начать занятия в новом корпусе. Для остальных классов учебный процесс начнется в январе.

Ввод в строй нового корпуса, рассчитанного на 1225 учеников, позволит значительно снизить нагрузку на другие школы Свердловского района. Тем более что многие жители «Арсенала» покупали квартиры в этом микрорайоне с расчетом на школу по соседству. В корпусе школы кроме учебных кабинетов находятся три спортивных зала, столовая и актовый зал, а также мастерские - столярная, слесарная, домоводства, швейного дела.

- Значительная часть бюджета Перми и полномочий городских властей относится к образованию, - отмечает политконсультант Людмила Ознобишина. - Пермское образование всегда отличалось высоким качеством и хорошими показателями учебы, оно находится на достойном уровне по сравнению с другими регионами и городами. Фактором, сдерживающим развитие образования, являются переполненность образовательных учреждений и высокая нагрузка на педагогов. И то, что недавно, наконец, решился вопрос с открытием школы «Точка» в «Арсенале», - это радостное событие. Такое большое учебное заведение, находящееся практически в центре города, и разгружает соседние школы, и обеспечивает местами детей микрорайона.Большинство объектов, которые сдавались в этом году, были заложены намного раньше, поэтому их ввод в строй - общая заслуга. А вот доведение до логического завершения проблемы со школой «Точка» - заслуга Алексея Николаевича. К тому же он форсировал решение вопроса, чтобы открытие школы произошло в этом учебном году - это принципиальный момент.

Ученики начальных классов школы дизайна «Точка», наконец, смогли начать занятия в новом корпусе в ЖК «Арсенал».

Открыты новые школы

В этом же году 1 сентября в Перми открылся новый корпус школы №93 «Фотоника», рассчитанный на 400 мест. Именно эта школа стала первым объектом, строительство которого взял под свой контроль Алексей Дёмкин после прихода на работу в администрацию Перми. Он выезжал на объект, подрядчику были четко обозначены конкретные сроки производства работ. В итоге в первый день учебного года современное здание смогло принять школьников.

А в январе - на 4 месяца раньше срока - было торжественно открыто здание гимназии №3 в Орджоникидзевском районе.

Близится к завершению еще одно школьное строительство. Новый корпус школы на улице Юнг Прикамья, 3, возведение которого ведется в рамках нацпроекта «Образование», готовится к сдаче и вводу в эксплуатацию. Причем на пять месяцев раньше графика.

- Открытие еще одного корпуса школы на 1100 мест позволит решить проблему высокой загруженности школ в Кировском районе Перми и обеспечит новые учебные места. Здесь есть 3 спортзала, актовый зал, лаборатория и учебные кабинеты, оснащенные современным и технологичным оборудованием, - подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.

Возле школы построен спортивный стадион с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой, беговыми дорожками и трибунами.

А в 2022 году планируется завершить строительство нового корпуса гимназии №17.

Комфорт для малышей

В марте в Кировском районе Перми открылся детский сад «Симфония». Это первое в России дошкольное учреждение музыкальной направленности. В нем созданы интерактивные музыкальные центры, в том числе с использованием IT-технологий, детская студия звукозаписи, 3D-музей музыкальных инструментов и музыкально-концертный зал.

В этом году малышей приняли также детский сад «Уральские самоцветы» на улице Желябова, 16б, третий корпус детского сада «Планета Здорово» на улице Евгения Пермяка, 8а, «Талантика» на улице Плеханова, 63.

В ноябре после ремонта открылся детский сад по улице Бушмакина, 8 в Орджоникидзевском районе.

- Это здание было передано муниципалитету из краевой собственности, раньше здесь находился Дом малютки, - отметил Алексей Дёмкин. - После ремонта здание обрело новый вид: выполнена внутренняя перепланировка помещений, заменены инженерные сети, окна, отремонтированы крыша, полы, фасад. Сделано все, чтобы дети могли расти и развиваться в комфортных условиях.

Спортивная набережная

На набережной открыта спортивная зона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также в этом году завершилось обновление набережной. В сентябре была открыта ее новая часть - от Коммунального моста до порта Пермь. Эта зона набережной стала спортивной. На ней появился стадион для мини-футбола, две баскетбольные площадки, площадка для стритбола и волейбольная площадка.

Оборудована зона для воркаута, где можно покрутиться на перекладине, брусьях, кольцах, потренировать пресс на стенках. Установлены тренажеры с регулируемыми весами. А для детей - веревочный парк-купол.

Многие спортивные сооружения на набережной пока отдыхают - до лета, до теплых дней. Но и зимой здесь есть чем заняться. Для пермских любителей зимнего плавания устроили павильон закаливания. Напротив него - удобный спуск к воде с перилами.

Новое тарифное меню

Впрочем, год выдался непростым. Продолжались ограничения, связанные с коронавирусом. Городским властям пришлось значительно повысить с 10 января будущего года тариф на проезд в общественном транспорте до 33 рублей за поездку. Впрочем, цены на проезд в других городах-миллионниках сопоставимы с новыми тарифами в Перми. В Нижнем Новгороде билет стоит 30 рублей, в Казани - 35 рублей. В Екатеринбурге с 2022 года стоимость проезда составит 32 рубля.

Чтобы поездки были выгодны для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, городские власти разработали новое тарифное меню. Принцип таков: чем больше ездишь, тем дешевле обойдется тебе одна поездка. Выгоднее всего ездить в общественном транспорте будет тем, кто постоянно пользуется безлимитными проездными, например, ежедневно ездит на работу и с нее, совершает поездки в выходные. Также изменения коснулись системы пересадок: пассажиры, которые не воспользуются безлимитным тарифом, но продолжат пользоваться транспортной картой, смогут совершать пересадку в течение 40 или 60 минут при условии оплаты 50 процентов от базовой стоимости одной поездки - за 17 рублей.

- При использовании новых безлимитных проездных пересадки уже будут заложены в стоимость проездного с учетом четырех поездок в день, - рассказали в городском департаменте транспорта. - Это позволит значительно сэкономить на оплате проезда. То есть безлимитные проездные будут выгодны пермским пассажирам, которые пользуются пересадками.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТКОНСУЛЬТАНТА

Людмила ОЗНОБИШИНА: Городская власть становится более самостоятельной

- Сложно оценивать работу главы исполнительной власти Перми, потому что период, в течение которого Алексей Николаевич Дёмкин руководит городом, все-таки небольшой. И городская администрация находится еще в процессе формирования, так как в этом году проходила выборная кампания, когда кадровые вопросы должны были отойти на второй план. Я думаю, что в течение первого квартала будущего года городская команда будет окончательно сформирована.

Тем не менее определенные выводы уже сделать можно. Городская власть становится более самостоятельной. Если раньше отношения с краевой властью строились по жесткой вертикали, то теперь это в большей степени партнерские отношения. Выстраивание вертикали и руководство миллионным городом из краевой администрации - это не совсем правильно и не совсем верно, особенно, если действовать по принципу: «Начальник всегда прав».

Сейчас, на мой взгляд, глава города находится на одной волне с губернатором и в единой команде с ним. Это люди одинаковой формации, которые смотрят в одном направлении на развитие города.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГА

Андрей ДЕНИСЕНКО: Главный вызов - юбилей Перми

- Основа большинства проектов, завершенных в этом году, была заложена в предыдущие годы. А сейчас главный вызов главе города - безусловно, 300-летие Перми, до которого остается все меньше времени. И по последнему визиту в Прикамье Михаила Мишустина мы видим, что федеральный центр держит эту тему подконтролем. Понятно, что зона ответственности распределяется между губернатором Пермского края ДмитриемМахониным и главой Перми Алексеем Дёмкиным. Но пермские власти остаются в числе ответственных за этот проект, и их работу можно будет оценивать по итогам ближайших двух лет - насколько удачно и успешно удастся реализовать поставленные задачи.

Понятно, что есть глобальные вопросы, срок исполнения которых лежит за пределами 2023 года - это и третий мост, и другие мегастройки. Но есть вполне локальные вещи - ремонт фасадов на центральных улицах, благоустройство - все то, что лежит непосредственно в зоне ответственности городских властей. И результат будет зависеть напрямую от их работы.