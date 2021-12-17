«Не нарушил ни одной инструкции». В пермском университете проверили действия профессора, читавшего лекции во время стрельбы

Олег Сыромятников. Фото: личная страница в facebook.

Спустя три месяца после трагических событий в пермском университете огласили результаты проверки действий профессора Олега Сыромятникова. Во время стрельбы, которую открыл студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, преподаватель, напомним, продолжал читать лекции студентам-филологам.

Это очень возмутило маму одной из студенток, и она написала большой гневный пост в соцсетях. Действия профессора в экстремальной ситуации решили проверить и вот итог:

- Профессор Олег Сыромятников не нарушил ни одной инструкции и не допустил паники среди студентов, - сообщили «КП» результаты проверки в пресс-службе ПГНИУ. – Не было зафиксировано ни одной физической травмы среди студентов, присутствовавших на его лекции. Убедившись в безопасности своих подопечных, профессор продолжил выполнять свою основную преподавательскую функцию, что не является противоречием или ошибочным решением.

- Олега Ивановича уже ознакомили с результатами проверки? – спросили мы.

- Да, он в курсе этих выводов, да и сама проверка проводилась с его участием. Сейчас он продолжает преподавать. 12 декабря принял участие в конференции, посвященной творчеству Достоевского, выступает на форумах, работает над созданием книги-монограммы, в общем, погружен в процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Профессор Пермского университета Олег Сыромятников продолжал лекцию и во время стрельбы: «А что, мне надо было тоже прыгать в окно?»

Преподаватель считает, что паники можно было избежать (Подробнее...)