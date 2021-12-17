Коронавирус в Перми, последние новости на 17 декабря 2021 года: бесплатно на каток – только с QR-кодом

Фото: Архив "КП"

В Прикамье уже традиционно стартует любимый пермяками и гостями нашего города проект «Ледовый сезон», в рамках которого можно бесплатно сходить на каток. Однако накануне стало известно, что пустят на каток бесплатно только с QR-кодом о вакцинации или с сертификатом о перенесенном заболевании. Подробнее о катках и времени катаний можно узнать здесь.

Всего за сутки ковид выявили у 660 жителей. В больницах в тяжелом состоянии находятся 254 пациента. 111 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число заболевших в регионе достигло 151 698.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 7 189 человек, за сутки – 20.

В Прикамье новые случаи коронавируса выявили в 30 муниципалитетах. 312 человек заболели в Перми. В Чайковском – 47. Далее идет Добрянка, где заболели 46 человек.

Фото: permkrai.ru

В Чернушке выявили 42 жителя с коронавирусом. В Чусовском городском округе – 28. 23 заражения в Бардымском и Осинском городских округах.

В Уинском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у 21 человека, в Лысьвенском городском округе – у 17, в Кудымкаре – у 12.