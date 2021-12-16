Подведены итоги конкурса проектов музеев Прикамья

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Министерство культуры Пермского края регулярно оказывает поддержку музеям, театрам, детским муниципальным школам искусств и другим культурным институциям.

Однако задача Министерства видится не только в том, чтобы предоставить финансирование (или софинансирование). Первоочередная задача – способствовать развитию культурных институций, обретению ими новых навыков, в том числе навыков проектной деятельности, поддерживать действительно достойные проекты. По этой причине в основе программ финансирования лежат конкурсные процедуры.

Эксперт музейного конкурса Светлана Пигалева рассказала о целях и задачах конкурса

Цель конкурса – формирование новых культурных ресурсов, а также совершенствование музейной сети Пермского края. Создание качественных современных экспозиций в музеях Пермского края и модернизации существующих экспозиций; Развитие и реализация творческих инициатив в музейной и выставочной деятельности; Создание экспозиций с использованием современных музейных технологий и повышению профессионализма музейных работников.

Реализация творческих проектов, направленных на модернизацию музейного дела, в 2021 году

- подано: 34 заявки

- победителей: 20 проектов из 16 учреждений

- реализовано: 20 проектов

- например: «От крыла!» (Муниципальное автономное учреждение «Губахинский городской историко-краеведческий музей», г. Губаха), «Ресурсный центр краеведения» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенский музей», г. Лысьва), «Археологические памятники» (МБУК «Гайнский музей», п. Гайны), «Орел, телец и лев» (г. Усолье, МАУК «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»)

- ссылка на положение: https://center-projects.ru/docs/polozhenie-po-organizacii-i-provedeniju-konkursa-tvorcheskih-proektov-napravlennyh-na-modernizaciju-muzejnogo-dela-v-2022-godu/

Научный сотрудник Соликамского музея Ирина Рудик рассказала о двух проектах, реализованных в 2021 году: «Чувствуй сердцем» и «По ступеням истории». В декабре Центр по реализации проектов в сфере культуры объявил о грантовых конкурсах на поддержку творческих проектов в 2022 году. Подробности можно найти на официальном сайте учреждения https://center-projects.ru/ Заявки будут приниматься с 11 января, после новогодних каникул.

Планируется всего 6 конкурсов и три грантовых проекта: конкурсы направленные на модернизацию музейного дела, на развитие театрального искусств, на развитие гастрольной деятельности профессиональных коллективов, конкурс культурно-образовательных проектов, культурно-досуговых учреждений и конкурс библиотек, направленный на развитие библиотечного дела.