«Приняла роды, а потом влила в рот уксусную кислоту». Подробности зверского убийства новорожденной девочки

Суд признал женщину виновной в «Убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» Фото: архив "КП"

Эта шокирующая история случилась год назад в Чернушке в Пермском крае. После Нового года в мусорном контейнере местные жители обнаружили картонную коробку с телом новорожденной девочки. Судя по всему, ребенок умер насильственной смертью. О страшной находке соседи сообщили в полицию.

Вскоре удалось установить, что убийство новорожденной внучки совершила 59-летняя местная жительница. Они приняла роды у своей 37-летней дочери дома, в ванне. А потом здесь же жестоко убила внучку.

- Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, бабушка влила в рот ребенку уксусную кислоту, что повлекло ее смерть, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – Суд признал женщину виновной в «Убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

Это был не первый ребенок у рожавшей женщины, но из-за сложного материального положения в семье она не стала препятствовать своей матери совершать это убийство.

- С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю..

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