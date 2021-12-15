Коронавирус в Перми, последние новости на 16 декабря 2021 года: в регионе снижается суточная заболеваемость и смертность

В Пермском крае за сутки 661 новый случай коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае за сутки 661 новый случай коронавируса. По информации регионального Роспотребнадзора, в больницах в тяжелом состоянии находятся 283 пациента с инфекцией, 112 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Прикамье от коронавируса скончались 7 169 человек. 17 – за прошедшие сутки. Общее число заболевших в Прикамье с начала пандемии - 151 038.

В Минздраве сообщили, что в регион еще поступила вакцина от коронавируса – 72 900 комплектов «ГамКовидВак» («Спутник V») и 6 000 комплектов «КовиВак». Препараты распределят между поликлиниками и частными клиниками региона, участвующими в вакцинации населения.

Кстати, вакцинированы уже 1,23 млн жителей Прикамья. 1,11 млн человек полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами. 126,2 тыс. жителей Прикамья начали ревакцинацию от COVID-19.

Фото: Оперштаб.

Также известно, что за сутки коронавирус обнаружили практически во всех территориях Пермского края. Традиционно больше всего заболевших в Перми – 298. На втором месте – Чайковский - 44 случая, Октябрьский городской округ - 38.

В Краснокамском городском округе – 34;

В Пермском муниципальном районе – 32;

В Добрянском городском округе – 28;

В Осинском городском округе – 23;

В Березниках - 19 человек;

В Красновишерском городском округе – 16;

В Соликамском городском округе – 13;

В Чусовском городском округе – 12;

В Бардымском муниципальном округе – 9;

В Кудымкаре, Лысьвенском и Чернушинском городских округах – 8;

В Очерском городском округе, Сивинском и Уинском муниципальных округах – 6;

В Кудымкарском муниципальном округе – 5;

В Верещагинском городском и Кунгуре - 4 жителя;

В Губахе, Гремячинском городском округе, в Александровском, Гайнском, Карагайском и Частинском муниципальных округах - 3.

В Ильинском и Чердынском городских округах, Березовском, Еловском, Кишертском, Куединском и Ординском муниципальных округах - 2.

ЗАТО Звездный, Кизел, Кунгурский район, Горнозаводский и Нытвенский городские округа, а также Еловский, Кудымкарский и Сивинский муниципальные округа - 1.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлена 151 038 жителей с коронавирусной инфекцией.