Новые лица в парламенте Прикамья

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- Мы - новая партия, и только выстраиваем все необходимые элементы, но идеология Новых людей построена на умении слышать, - отмечает депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Исаев. - И в этом ключе на второй план отходят формальные задачи и атрибуты. Сейчас мы активно работаем с запросами наших избирателей, через конкретные кейсы выстраиваем работу активных сторонников партии, работаем с сообществами и волонтерами. Именно через подобную деятельность мы видим построение нашей партии и включение «Новых людей» в политическую жизнь Пермского края».

Главное - удобство и безопасность людей

Во время личных встреч и через виртуальную приемную депутат от партии «Новые люди» получил десятки обращений с просьбами не принимать закон, связанный с массовым внедрением QR-кодов. Проект федерального центра был одобрен большинством голосов, однако, по мнению депутата, в текущей редакции он требует доработки:

- Вакцинация - единственный способ справиться с пандемией и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но введение новых ограничительных мер для населения должно быть разумным. Необходимо принять такое решение, которое не усложнит жизнь простым людям. В первую очередь депутатов должно волновать удобство и безопасность жителей Прикамья. Поэтому перед тем, как серьезно менять нашу жизнь, нужно обсудить необходимость мер в текущем виде с экспертами и обществом. Пример не до конца проработанных решений мы наблюдали в Казани, когда из общественного транспорта высаживали сотни людей, а некоторые кондукторы пострадали в ходе конфликтов с пассажирами.

По мнению депутата, при введении QR-кодов необходимо еще раз продумать вопрос их внедрения. Как с этой системой будут взаимодействовать, например, пенсионеры? Сейчас QR-код можно показать, зайдя через смартфон на портал Госуслуг. Получается, что большинство пожилых людей не смогут воспользоваться общественным транспортом или попасть в непродуктовый магазин.

Также неясно, кто займется проверкой наличия QR-кодов в транспорте, и как эта система будет работать в бескондукторных автобусах Перми. Кроме этого, остается вопрос технической поддержки системы и защите персональных данных.

На эти и другие вопросы стоит обратить внимание, когда закон будут рассматривать уже в Государственной Думе.

Поддержка приемных семей должна быть комплексной

Второй вопрос, который вызвал бурную реакцию у жителей края и самих депутатов, - увеличение денежных выплат приемным семьям, взявших на попечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет об индексации выплат. В законопроекте предлагалась индексация на 10%, при этом были предложения - рассмотреть вопрос об увеличении индексации до 50%.

Депутаты от «Новых Людей» считают, что одним только увеличением вознаграждения не решить вопрос усыновления.

- На наш взгляд, необходимо поднять общий уровень устройств детей-сирот в семьи, - объясняет Сергей Исаев. - Для этого нужно создавать условия, чтобы родители были готовы принять нового члена семьи. Увеличение выплат - только первый шаг. Необходимо прорабатывать вопросы инклюзивности, восприятия обществом, создания комфортной городской среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть нужен комплексный подход к этой проблеме. В решении социального комитета мы предусмотрели возможность к возврату обсуждения этого вопроса. И наша обязанность сделать все, чтобы проблема этой категории фактически отсутствовала в Пермском крае - на этой задачей мы сфокусируемся в 2022 году.

В ближайших планах партии «Новые люди» - упор на вопросы образования, науки, здравоохранения и экологии. И сейчас идет проработка ряда как региональных, так и федеральных инициатив.

- Кроме того, сейчас идет обсуждение ряда изменений в действующее законодательство Пермского края, направленное на поддержку пермских высокотехнологических компаний, - отметил депутат. - С данными инициативами, после всестороннего обсуждения с экспертами, представители партии выйдут уже в 2022 году.