В Прикамье фермеры развивают производство черной и красной икры

Икра из осетровых - это вкусно и полезно. Фото: сайт «ДоброFISH».

В этом году 15 семейных животноводческих ферм получат гранты на развитие. На их поддержку выделили почти 170 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Максимальный размер гранта в этом году по поручению губернатора Дмитрия Махонина увеличили с 10 до 15 миллионов рублей.

Среди тех, кто получил финансирование на развитие - рыбоводческие предприятия и молочные фермы, пасеки и кроликофермы.

- Мы рассчитываем, что субсидии и гранты на модернизацию производства и на переработку продукции помогут фермерам развивать хозяйства и наращивать выпуск вкусной и полезной продукции, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы стараемся также развивать инфраструктуру в сельских территориях - чтобы тем, кто трудится на агропромышленных предприятиях, было комфортно жить.

Как сообщили в региональном Минсельхозе, в числе тех, кто выиграл конкурс на получение такого гранта, оказался и Андрей Попов из Добрянского округа. Их семья как раз занимается производством очень полезных для здоровья деликатесов - черной и красной икры.

На турбазе «ДоброFISH» гостей встречает вот такой симпатичный осетр.

Рыбу губить не приходится

Медики-диетологи могут долго перечислять, в каких случаях черная икра просто незаменима. Но чтобы сохранить осетров, в России ввели ограничения на ее добычу.

В семье Поповых в свое время задумались, что для получения лечебного деликатеса не обязательно губить рыбу. Можно просто развести осетровых и «доить» стерлядок и сибирских осетров. Им удалось создать свое племенное стадо – около тонны рыбы.

Конечно, это только непосвященному кажется простым делом - нажал на брюшко рыбине и выдавил икринки. На деле все гораздо сложней.

Чтобы освоить секреты производства, в Добрянку приглашали всемирно известного профессора-ихтиолога Сергея Подушку из Санкт-Петербурга. Он обучал Поповых тому, как и что нужно делать.

Пальчики оближешь, и для здоровья полезно! Фото: «ДоброFISH».

Агротуризм: вкусно и увлекательно

Икру от каждой самки стерляди можно получить лишь один раз в два года. А ведь сначала нужно вырастить мальков, на что уходит несколько лет. Для всего этого требовалось построить несколько бассейнов, систему подачи и регулировки температуры воды.

На это необходимы были немалые средства. И тут выручил грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм». На 10 миллионов рублей, которые Поповы получили в 2017 году, они построили цех по переработке черной икры, возвели здание для производства молоди, приобрели установку замкнутого водоснабжения. В прошлом году кроме черной икры начали производить и красную - форелевую.

И вот сейчас фермер Андрей Попов снова выиграл грант. Теперь уже на 15 миллионов рублей.

Как он признался, на эти деньги их семейная ферма обзаведется новыми модульными сооружениями. Появится также автоматический счетчик живой рыбы, который позволит точно оценить размер рыбьего стада. Андрей Попов рассчитывает, что к 2022 году им удастся производить в год уже не меньше 100 тонн товарной рыбы и икры.

Собираются приобрести фермеры также лодочные моторы: в этом году они начали развивать агротуристический и гастрономический бизнес. На базе отдыха «ДоброFISH» под Добрянкой гостей угощают вкусными деликатесами, рассказывают о рыбной ферме и организуют для желающих рыбалку на зорьке.

НАША СПРАВКА

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае все большее число фермеров и сельскохозяйственных организаций получают необходимую поддержку и ресурсы для развития. В их числе - гранты «Агростартап» для начинающих фермеров в размере до 4 миллионов рублей, возмещение части затрат сельскохозяйственным потребкооперативам, компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники.

Также действуют отраслевые меры поддержки растениеводов (так называемая «погектаровка»), животноводов, компенсации затрат за ввод неиспользуемых земель в оборот и другие.