Учебный процесс небезопасен: из-за трещин в здании закрывают школу в центре Перми

Трещины в здании пермской школы №21 видные невооруженным глазом. Фото: Яндекс.Карты.

С третьей четверти старинное здание 21 пермской школы на улице Сибирской, 23 закроется на капитальный ремонт, а ученики и педагоги временно будут заниматься в помещении школ №28 и №61.

- Летом и осенью строительные компании произвели обследование основного здания нашей школы и двух пристроек, - пояснили ситуацию в администрации школы № 21. - К нашему сожалению, выводы таковы, что продолжать учебный процесс в здании небезопасно для жизни и здоровья детей и педагогического коллектива. Входы в спортзал и в здание, где находится библиотека, были перекрыты ранее. Одна из опор под спортзалом разрушена полностью. В здании библиотеки большие трещины. Это видно невооруженным глазом со стороны улицы Пермской. И в основном здании обнаружены проблемы, которые и послужили причиной того, что даже окончание учебного года в здании нашей школы стало невозможным.

- Сейчас в рамках реконструкции здания со стороны улицы Пермской ведутся земляные работы, включающие в себя разработку грунта, перемещение, укладку и уплотнение, - сообщили в департаменте образования администрации Перми. - Для безопасности педагогов и школьников принято решение о переносе образовательного процесса в другие школы, не дожидаясь окончания учебного года. На время проведения работ школа будет закрыта, также решено выделить средства на капитальный ремонт здания.

Сколько продлится капитальный ремонт старинного здания, вошедшего в историю Перми как Дом Синакевича, в городском департаменте образования пока сказать не могут. В январе-феврале пройдет конкурс на разработку проектно-сметной документации. И уже после согласования с Краевым центром охраны памятников будут определены сроки проведения капитального ремонта здания. Работы по реставрации исторического фасада будут предусмотрены дополнительно.

Вопрос о том, где учащиеся школы №21 продолжат обучение, решился так: все начальные классы разместятся на базе школы №28. В этом здании достаточное количество свободных кабинетов и классы, которые учатся в первую смену, продолжат обучаться по существующему расписанию.

А школьники с 5-го по 11-е классы будут учиться на базе школы №61. Для них там тоже будут созданы условия для комфортного образовательного процесса.