Событие года: прикамские помидоры смогут успешно конкурировать с турецкими

Фото: сайт НПО "Фито"

- Было время, у нас круглый год в теплицах овощи выращивали, а теперь приходится покупать помидоры из Турции и огурцы из Египта, - случается, ворчат покупатели в прикамских магазинах.

Поводов для подобных разговоров скоро должно стать гораздо меньше. По занавес уходящего года пришло обнадеживающее известие: получил официальное разрешение на эксплуатацию крупнейший в регионе тепличный комплекс «Пермский», который в короткие сроки возвели в Чусовом. В нем уже налажено производство томатов и огурцов.

Даже сухие цифры позволяют представить масштаб этой «теплички»: каждый год в ней будут выращивать 22 тысячи тонн овощей. А ее площадь занимает почти четверть квадратного километра.

- Это теплицы пятого поколения, - рассказал генеральный директор тепличного комплекса Роман Тягунов. - При выращивании томатов и огурцов мы используем самые современные методы выращивания - контроль микроклимата, капельный полив, системы досвечивания, при этом большинство производственных процессов автоматизированы. Можем выращивать и салат. Наши свежие овощи наверняка придутся по вкусу жителям Прикамья и соседних регионов.

Овощную продукцию под торговой маркой «Спелые Витамины» уже смогли оценить по достоинству жители Пермского края. Свежие огурчики и помидорчики привлекают внимание покупателей крупных торговых сетей и посетителей продовольственных рынков.

«Требуются овощеводы и работники по уходу за растениями»

Для Чусового этот проект очень важен – ведь с его созданием появилось дополнительно более 500 рабочих мест. На сайте компании видим немало вакансий - требуются агроном, овощеводы, операторы энергоцентра, работники по уходу за растениями.

- Мы всегда рады видеть новые лица в наших рядах, - говорит Роман Тягунов. - Наша кадровая служба набирает новых сотрудников и формирует резерв. Работы всем хватит, ведь сегодня предприятие выращивает по три гибрида томатов и огурцов в колоссальных для края объемах.

Новый тепличный комплекс удалось построить в короткие сроки – за два года. Краевые власти с самого начала поддержали этот крупнейший инвестиционный проект, присвоив ему статус приоритетного.

Реализуется он в рамках частно-государственного партнерства. Объем частных инвестиций превысил 7,8 миллиарда рублей.

В начале прошлого года ООО Тепличный комплекс «Пермский» получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития Чусовой. Такой статус позволяет бизнесу, создающему новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные страховых взносов.

- Создание такого большого современного тепличного комплекса выводит агропромышленный кластер Прикамья на новый уровень, - объяснил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков. - Мы готовы оказывать поддержку ТК «Пермский» и дальше, в том числе и при реализации новых инвестиционных инициатив.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрия Махонина, возведение тепличного комплекса в Чусовом стало крупнейшим проектом по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона. При этом особенно важно, что при реализации инвестпроекта было создано много новых рабочих мест.