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ЗДОРОВЬЕ15 декабря 2021 8:33

Новую инфекционную больницу в Перми должны сдать в 2023 году

На ее строительство будет выделен миллиард рублей из федерального бюджета
Ксения ОГАРЕВА
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Новый больничный комплекс рассчитан на 232 койки.

Новый больничный комплекс рассчитан на 232 койки.

Комплекс старых зданий пермской инфекционной больницы, расположенный неподалеку от Центрального рынка, существует с позапрошлого века.

Деревянный водопровод прослужил 60 лет

Идея изолировать заразных больных, чтобы они не разносили инфекцию дальше, возникла в Перми в 1885 году. Тогда земское собрание приняло решение «построить особые помещения для лечения и изоляции тифозных и заразных инфекционных больных». И на территории Александровской больницы - ныне краевой клинической - построили два деревянных барака с отдельными входами.

«Необходимость нового строительства инфекционной больницы на территории Перми возникла в1909-1910 годах во время внезапно возникшей эпидемии сыпного тифа, - писал Владимир Фризен, бывший главный врач Пермской краевой инфекционной больницы. - Заразные бараки были переполнены инфекционными больными, в основном заболеваемость регистрировалась среди военнослужащих и арестантов Пермской губернской тюрьмы. Весной 1909 года началась вспышка холеры».

И тогда было решено построить специальную больницу. Торжественное открытие земско-городской заразной лечебницы состоялось в октябре 1913 года. Последнее здание больничного комплекса было построено в 1917 году. Тогда же на территорию был проведен водопровод. Его трубы были деревянными - сделанными из лиственницы. И служил он вплоть до 1976 года.

А старые дореволюционные корпуса все еще продолжают принимать пациентов, несмотря на тесноту и несоответствие современным нормам.

Вместо Кировского района перенесли в Индустриальный

То, что больнице требуется новое здание, было понятно давно. В 2018 году краевые власти даже выделили участок под больничный комплекс. На улице Калинина в Кировском районе Перми, где ранее находилась военная часть, собирались построить три лечебных корпуса на 300 коек. Но в 2020 году Управление капитального строительства Пермского края расторгло контракт на проектирование больницы - подрядчик нарушил все сроки.

Да и место под инфекционку было выбрано не слишком удачно - жители Закамска протестовали против возможной вырубки леса при строительстве.

Поэтому для больницы выбрали другую площадку - в Индустриальном районе, на улице Космонавта Леонова, 84. Строительство запланировано в два этапа. Первый предусматривает строительство вспомогательного административно-хозяйственного корпуса, второй - возведение лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением. Проектирование первого этапа уже завершено.

Миллиард из федерального бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин, побывавший в Перми 9 декабря, свой визит начал с осмотра старого комплекса инфекционной больницы.

- У вас здесь первое здание 1876 года постройки. Через 15 лет после отмены крепостного права, начали строить эти корпуса, - отметил Михаил Мишустин.

После осмотра старых корпусов премьеру показали макет нового здания больницы.

- Строительные работы начнутся в следующем году, сейчас на площадке ведутся подготовительные мероприятия. Частично проект обеспечен финансированием, но для завершения всех работ в срок необходимо федеральное софинансирование в размере миллиарда рублей, - сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Премьер-министр пообещал выделить необходимую сумму. Но обратил внимание, что после переезда инфекционной больницы на новое место освободившуюся территорию надо передать для расширения Пермской краевой клинической больницы, а не пускать под строительство торговых центров.

Новую больницу должны сдать в сентябре 2023 года. Она будет рассчитана на 232 койки. Кроме диагностического и лечебного отделений там будет расположена кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Также у больницы будут собственные центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция и станция обеззараживания сточных вод.

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