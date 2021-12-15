Леонид Громов: «Пермяки имеют возможность получить через МФЦ более 1000 видов услуг»

Руководитель краевого Многофункционального центра Леонид Громов.

Первый МФЦ открылся в Пермском крае почти 10 лет назад. За это время центры «Мои документы» стали необходимыми учреждениями, в которых жители Прикамья могут решить очень многие вопросы. Об итогах 2021 года рассказывает руководитель краевого Многофункционального центра Леонид Громов.

- Леонид Александрович, сколько жителей Пермского края воспользовались в этом году услугами МФЦ? Сказалась ли на их количестве ситуация с пандемией и связанные с ней ограничения?

- Ежедневно филиалы посещают более 12 тысяч человек. И, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, объемы приема документов в центрах «Мои документы» Пермского края не снизились. Ежегодно, за исключением 2020 года, МФЦ оказывает примерно 3 миллиона услуг. А за 11 месяцев 2021 года мы уже предоставили 3 миллиона 151 тысячу услуг. Это выше прошлогоднего показателя почти на треть.

- То есть практически каждый житель Пермского края обращался в этом году в МФЦ, а некоторые и не по одному разу. А какие новые услуги появились в этом году?

- На сегодняшний день пермяки имеют возможность получить через МФЦ более 1000 видов услуг. В 2021 году их список пополнился 93 новыми. Наиболее востребованными из них стали: оформление загранпаспорта нового поколения с десятилетним сроком действия, осуществление ежегодной денежной выплаты на оздоровление лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Пермского края», назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019 - 2021 годах третьего ребенка или последующих детей, внесение в реестр автомобилей многодетных семей для получения права на бесплатную парковку, признание нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми» и другие.

С начала пандемии в Прикамье значительно увеличился спрос на юридические услуги. В связи с этим в 23 многофункциональных центрах «Мои Документы» Пермского края было организовано бесплатное юридическое консультирование льготных категорий граждан. С начала года этой возможностью воспользовались более 700 человек. Особенно это актуально в отдаленных территориях, где сложнее получить помощь надежных и грамотных специалистов.

- Кроме организации юридической помощи вы также организуете курсы цифровой грамотности. МФЦ, в самом деле, становятся центрами общественной жизни, особенно в удаленных территориях?

- Глава Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что жители Прикамья должны получать в офисах МФЦ комплексный пакет различных услуг. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для заявителей, чтобы жители имели возможность в одном месте решить все необходимые вопросы. Уже сейчас пермяки могут получить в наших филиалах ряд сопутствующих сервисов – сфотографироваться на паспорт или охотничий билет, заказать госномера на транспортное средство. Юридические лица и предприниматели могут открыть расчетный счет в банке.

Во время пандемии важно не подвергать опасности здоровье наших жителей. И по поручению губернатора в Пермском крае проводится масштабная работа по повышению доступности услуг и сервисов в электронном виде. Но внедрения электронных сервисов для этого недостаточно: важно научить ими пользоваться тех людей, которые не имеют таких навыков.

И в этом году в 47 наших филиалах действует проект «Электронный гражданин», в рамках которого посетители МФЦ смогут познакомиться с онлайн-сервисами для получения государственных услуг. Также наши специалисты подготовили видеоролики, на которых жителям края наглядно показывают, как, не выходя из дома, оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги, найти работу, пожаловаться на некачественную уборку придомовой территории и даже организовать свой досуг.

За год робот Вера оказала более полутора тысяч услуг Фото: архив "КП"

- В прошлом году вы «приняли на работу» девушку-робота. Уже можно сказать, насколько эффективна оказалась ее деятельность?

- Мы в любом случае должны пробовать инновационные методы оказания услуг. К тому же роботы не болеют, не ходят в отпуск и работают каждый день по две смены. За год наш робот Вера оказала более полутора тысяч услуг – это 9 процентов от общего объема принятых заявлений по тем услугам, которые она предоставляет на данный момент. В частности, она выдает справки об отсутствии судимости – это простая услуга, но очень востребованная, и робот разгружает наших операторов, освобождая их для решения более сложных вопросов. Треть заявителей на получение справок обращаются к роботу. К тому же на прием одного заявителя у робота уходит меньше времени, чем у обычного заявителя – в среднем 11 минут 46 секунд. У специалиста это время составляет 13 минут 10 секунд.

Кстати, в этом году функционал человекоподобного робота был расширен. Сейчас она предоставляет 9 услуг. Например, жители могут заказать справку об отсутствии задолженности по платежам за капитальный ремонт в многоквартирном доме и запросить дубликаты по оплате взносов.

- И накануне Нового года не могу не спросить - какие планы на будущий год? Чем еще будут помогать жителям региона МФЦ?

- В планах учреждения на 2022 год - дальнейшее расширение перечня услуг. В частности, добавятся новые услуги Министерства социального развития Пермского края. Например, услуга по выдаче удостоверений многодетным семьям, а также услуги Пенсионного фонда по различным выплатам населению.

Планируем капитально отремонтировать помещения филиалов «Оханский» и «Гремячинский». Собираемся перевести филиал «Березниковский-2» в другое более просторное помещение, а также увеличить количество окон в филиале «Чернушинский».