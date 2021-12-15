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Происшествия15 декабря 2021 8:13

В пермском аэропорту из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров авиарейса «Пермь – Ош»

Авиадиспетчерам поступил звонок о заложенной бомбе
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в час ночи должен быть вылететь из Перми в Ош самолет авиакомпании «Северный ветер». 173 пассажира, включая 8 детей, уже расселись по местам. И тут в диспетчерской аэропорта раздался звонок.

Звонивший сообщил, что на борту авиалайнера находится взрывное устройство. Сотрудники аэропорта передали это сообщение в единую диспетчерскую службу города, и приняли решение об эвакуации авиапассажиров. Вылет задержали и вывели взрослых и детей из салона самолета.

К авиалайнеру подоспели сотрудники городской службы спасения и полиции на транспорте, а также кинологи. Через некоторое время спасатели проинформировали, что тревога оказалась ложной – взрывчатых устройств на борту лайнера не обнаружили.

Как сообщили в пермском аэропорту, самолет до Киргизии благополучно вылетел из Пермского аэропорта в 4.46 утра.

ЧППроисшествия: ЧП