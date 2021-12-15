О новых трамваях для Перми и участках для многодетных семей

Для Перми планируется приобрести 50 новых низкопольных трамвайных вагонов и построить новое трамвайное депо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Перми Алексей Дёмкин провел прямой эфир с пользователями соцсети «ВКонтакте». Острых вопросов во время беседы было поднято немало: от реконструкции улиц Героев Хасана и Комсомольского проспекта до стоимости проезда в общественном транспорте. Также обсуждались открытие школы «Точка» в ЖК «Арсенал» и безопасность детей во время учебы в школе.

Среди многодетных распределят 149 участков

Долгожданную новость сообщил глава Перми в ходе эфира семьям, воспитывающим трех и более детей. 28 декабря между многодетными семьями Перми распределят 149 земельных участков. Они будут расположены в селе Гамово Пермского района.

Вид разрешенного использования данных земельных участков - ведение садоводства. Чтобы определить, кому, какой участок будет выделен, накануне Нового года состоится традиционная жеребьевка.

- Также, чтобы не ждать в очереди, взамен земельного участка многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату, - напомнил Алексей Дёмкин. - Такое решение было принято региональными и городскими властями, и для некоторых семей этот вариант более удобен. Под эти цели мы предусматриваем в бюджете определенные средства, и в последующие годы мы будем осуществлять эти выплаты.

Чтобы принять участие в процедуре распределения земельных участков в селе Гамово, многодетная семья должна направить заявление об участии в процедуре предоставления земельного участка, включенного в перечень.

Более полную информацию о распределении участков для многодетных семей и способах подачи заявления пермяки могут узнать на официальном сайте администрации Перми.

- Новость эта очень радостная, наша семья стоит в очереди с тех пор, как у нас родился третий ребенок, - поделились многодетные пермяки. - Любая квартира, когда в семье растет много детей, становится тесной, поэтому мы с нетерпением ждем, когда сможем начать строить наш большой дом на своих сотках.

По городу будут ездить новые трамваи

Еще одна важная новость, касающаяся уже большинства жителей Перми, была озвучена в ходе этого эфира: в рамках пилотного проекта по комплексной модернизации электротранспорта в городе планируется отремонтировать 50 км путей, построить новое трамвайное депо и закупить 50 новых трамваев.

Пермь попала в ТОП-12 городов России, участвующих в пилотном проекте по комплексной модернизации городского электрического транспорта. Этот проект реализуется при поддержке корпорации ВЭБ.РФ и предусматривает федеральную поддержку в виде инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 30% от стоимости проекта (остальные 70% - заемные средства с субсидированной ставкой).

- В рамках этого проекта в течение 2022 - 2024 годов планируется провести капитальный ремонт 50 километров трамвайных путей и контактной сети, а также модернизировать десять тяговых подстанций по улицам Петропавловской, Мира, Куйбышева, Пушкина, Сибирской, Чернышевского и другим, - пояснил Алексей Дёмкин.

Кроме того, планируется приобрести 50 новых низкопольных трамвайных вагонов, построить новое трамвайное депо, отвечающее требованиям по обслуживанию и ремонту современного подвижного состава.

- При поддержке краевых властей и с участием федерального финансирования мы планируем модернизировать наш электрический транспорт и полностью перейти на новый тип трамваев, - подчеркнул Алексей Дёмкин.

- Наш регион уже подал заявку на получение инфраструктурного бюджетного льготного займа в размере 13,9 миллиарда рублей, - сообщал ранее в ходе Транспортной недели-2021 в Москве губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, где были представлены лучшие практики региона. - Пермский край ставит перед собой задачу за три-четыре года полностью обновить трамвайные пути. На сегодня их протяженность составляет более 100 километров.