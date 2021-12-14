Коронавирус в Перми, последние новости на 15 декабря 2021 года: суточный прирост заражений снижается

Фото: Иван Макеев

В Перми за минувшие сутки выявили еще 665 заражений коронавирусом. Это самый низкий показатель в регионе с 27 октября. Общее число инфицированных в регионе достигло 150 377.

Сегодня в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 293 пациента. 113 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 7 152 человека.

Провакцинировались однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 1 225 401 человек. 1 107 841 житель завершил курс вакцинации.

Фото: permkrai.ru

Новые заражения COVID-19 выявлены в 39 муниципалитетах. 274 заболевших в Перми 57 человек – в Краснокамске. В Чайковском зафиксировано 40 заболевших.

В Добрянском городском округе заразился 31 житель. В Лысьвенском городском округе – 29. По 20 заражений в Пермском муниципальном районе и Чусовском городском округе. 18 – в Горнозаводском и Оханском городских округах.

В Осинском городском округе 17 человек с коронавирусом. В Березниках и Кишертском муниципальном округе выявили по 13 прикамцев с коронавирусом. В Соликамском городском округе тест на ковид показал положительный результат у 12 пациентов, в Александровском муниципальном округе – у 11.