В Прикамье подвели предварительные итоги сельскохозяйственного года

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Минувшее лето выдалось, мягко говоря, не слишком благоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Палила жара, и долго не было дождей.

Тем не менее, многие хозяйства агропромышленного комплекса Пермского края смогли продемонстрировать неплохие показатели.

Предварительные итоги сельскохозяйственного года в Прикамье подвели на заседании общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с участием руководителя краевого Минсельхоза Павла Носкова, которое проходило в Пермском государственном аграрно-технологическом университете.

Буренки не останутся зимой без кормов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков рассказал о результатах, достигнутых краевым агропромом за 9 месяцев.

Молочное направление является для нашего региона одним из приоритетных. Несмотря на неурожайную погоду и неизбежные проблемы с кормами удалось не только удержать прошлогодний уровень в этом секторе отрасли, но и даже «прирасти». Валовой надой молока на агропредприятиях региона составил более 418 тысяч тонн, что на 0,7 больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Птицефабрики – это тоже гордость нашего края. Яиц удалось получить на 2 процента больше. Курочки снесли их 1 миллиард 307 миллионов штук.

Зерновых и зернобобовых культур собрали 243 тысячи тонн.

Прикамского картофеля вырастили 68 тысяч тонн. В его производстве есть, куда стремиться: больше половины объема корнеплодов выращено в хозяйствах пяти районов – в Суксунском, Кишертском, Частинском, Ординском и Еловском.

Овощей с полей Прикамья собрали в этом 16 тысяч тонн.

Напомним, минувшее лето выдалось особенно жарким и солнечным. Это повлекло за собой ряд проблем для предприятий аграрно-промышленного комплекса региона. В частности, сельхозтоваропроизводители проводили посевную кампанию и выращивали урожай в условиях засухи.

Несмотря на засуху, некоторые агропредприятия продемонстрировали существенный рост объемов производства зерна. В частности, такие предприятия-лидеры, как Колхоз имени Ленина, агрофирма «Труд», ООО «Шерья», агрофирма «Победа». Как отметил глава краевого Минсельхоза Павел Носков, добиться этого удалось за счет применения комплексного подхода к повышению плодородия земель.

Животные не останутся на зиму без кормов: в сельхозпредприятиях заготовили 66,9 тысячи тонн сена, 143 тысяч тонн сенажа и 91,7 тысячи тонн силоса.

Меры поддержки сохранят и добавят новые

Какие меры поддержки сельхозпроизводителей применялись? Какие будут применять в будущем?

В этом году было принято решение о новых мерах поддержки на приобретение кормов для молочного стада. На это из резервного фонда правительства РФ Пермскому краю выделили 253,9 миллиона рублей. Павел Носков подчеркнул, что в ближайшее время эту субсидию смогут получать прикамские фермеры и сельскохозяйственные предприятия.

Преодолеть погодные невзгоды поможет страхование в области растениеводства с господдержкой. Застрахованных посевных площадей в регионе становится все больше. В этом году их доля составила 14 процентов. С 2022 года страхование позволит возмещать до 70 процентов понесенных из-за непогоды убытков.

Некоторые из субсидий, действующих в Пермском крае, будут преобразованы. В соответствии с распоряжением губернатора Дмитрия Махонина меняются подходы к распределению средств. Краевые власти сначала проанализируют потребность и затем сформируют объем необходимого финансирования, раньше оно осуществлялось, исходя из имеющихся средств.

В 2021 году прикамские аграрии приобрели 481 единицу техники - на 85 процентов больше, чем в прошлом году. В будущем году приобретение техники и оборудования станет доступнее – по договору с Росагролизингом планируется увеличение компенсаций на эти цели. Если в этом году аграриям возмещали до 10 процентов затрат по лизинговой программе, то со следующего года эту сумму планируется увеличить до 20 процентов на приобретение импортной техники и до 30 процентов на покупку отечественной. Предполагается, что это позволит вдвое увеличить темпы модернизации сельских предприятий.

Появился и новый вид субсидирования - компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений. Такая поддержка была разработана по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Теперь агропредприятия смогут возместить 30 процентов затрат на покупку и внесение минеральных удобрений под зерновыми, зернобобовыми культурами, картофелем, овощами открытого грунта. На этот год в краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 100 миллионов рублей.