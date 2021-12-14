В Прикамье туристов с подозрением на «Омикрон» отправят в обсерватор

Чтобы не пустить «омикрон» в Пермский край, Роспотребнадзор принял меры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- За последние недели ситуация с коронавирусом в регионе немного стабилизировалась, - говорит Главный государственный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - Сработала совокупность факторов: часть людей переболели, многие - а это 54 % взрослого населения - вакцинировались. Поэтому количество коек в «красных зонах» сейчас сокращается, но вот количество умерших от инфекции по-прежнему остается высоким.

«Дельту» вытесняет суперзаразный «омикрон»

Но есть и плохие новости: вирус продолжает мутировать, появился новый штамм «омикрон», характеризующийся необычайной восприимчивостью. Он быстро вытесняет привычную «дельту», которая в последние месяцы доминировала в России и в мире.

- У нас пока нет клинических наблюдений за больными, заразившимися этим штаммом, но из тех сведений, которыми мы располагаем, заражение происходит в 50% случаев после контакта с больным, - пояснил Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. - А вот клиническое течение этого варианта вируса протекает гораздо легче.

Чтобы не пустить «омикрон» в Пермский край, Роспотребнадзор объявил, что все туристы, прибывающие из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской республики и Специального административного района Гонконг, обязаны в течение двух недель со дня прибытия соблюдать режим изоляции.

Важно, перечень этих стран будет с течением времени меняться, корректироваться и обновляться. В список будут входить те страны, которые представляют опасность из-за распространения нового штамма.

- Прямых рейсов с этими странами у нас нет, самолеты летят через Москву, поэтому двухнедельную обсервацию пермяки должны будут проходить в столице, - объяснил Виталий Костарев. - Но если каким-либо образом такой человек попадает на территорию Пермского края, то при помощи межведомственного взаимодействия с пограничниками, которые отслеживают паспорта таких туристов, человека изолируют здесь, в Пермском крае.

Контактных по «омикрону» будут наблюдать

Порядок действий для пассажиров, прибывших из неблагополучных стран, определят специалисты Роспотребнадзора. Они пришлют человеку Постановление об изоляции, и вернувшийся турист должен будет самоизолироваться.

- В обсерватор, открытый в Пермском крае для потенциальных носителей штамма «омикрон», будут помещаться контактные лица, которые общались с подозрительным пациентом, прибывшим с клиническими симптомами из неблагополучной страны, - рассказал Вадислав Семериков. - Как правило, это ближайшие два кресла в самолете рядом с подозрительным пациентом.

Обсервационное отделение для таких туристов уже открыли на днях при ГКБ №4 в Губахе. Оно располагается в инфекционном отделении больницы, одновременно здесь могут находиться до 40 человек. В него будут направлять тех, кого определят эпидемиологи.

За людьми, находящимися в обсерваторе, будет вестись ежедневный медицинский контроль, у них будут брать ПЦР-тесты и проводить другие обязательные лабораторные исследования. Провести в закрытом обсерваторе вернувшиеся из опасных стран туристы должны будут 14 дней, это период максимального инкубационного периода коронавирусной инфекции.

Египет пока не в списке «опасных стран»

Первоначально в список «опасных стран», после которых нужно проходить двухнедельную самоизоляцию, включили и Египет. А ведь сейчас самолеты летят туда с полной загрузкой, да и на новогодние каникулы практически все путевки уже раскуплены. Но уже через несколько часов страну, где полюбили отдыхать сотни тысяч россиян, исключили из этого списка.

- К туристам, вернувшимся из Египта, сейчас требование такое: в течение 48 часов после возвращения домой человек - если он не вакцинирован - обязан сдать ПЦР-тест и до получения результатов оставаться на изоляции, - рассказал Главный санитарный врач региона. - Поэтому, чтобы избежать заражения, наше предложение ко всем пермякам остается таким: постарайтесь отметить Новый год в кругу семьи и обязательно вакцинируйтесь. Прививку нужно сделать как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Также поберегите ребенка, если он заболел, не отправляйте его в школу. Не забывайте об обязательном проветривании квартир, классов и офисов, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, чаще протирайте руки и гаджеты, которыми пользуетесь.

КСТАТИ

Пермяки, которые привились за рубежом иностранными вакцинами, смогут получить российский COVID-сертификат на полгода. Для этого нужно сдать тест на антитела и обратиться в поликлинику.

- Предоставившие сведения о проведенной иммунизации пермяки должны будут определить свой иммунный статус к коронавирусной инфекции, - пояснил Вадислав Семериков. - Далее эти данные будут введены в единую базу, чтобы пациент получил QR-код.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Перми гуляет гонконгский грипп

- Вирус гонконгского гриппа очень тяжелый, - отметил Виталий Костарев. - И к середине декабря случаев заболевания гриппом в Пермском крае было выявлено гораздо больше по сравнению с позапрошлым годом. Почему сравниваем с 2019 годом? Потому что, напомню, в прошлом году гриппа не было из-за того, что его вытеснил COVID-19. Защититься от вируса гриппа поможет вакцинация. Она проводится в поликлиниках и мобильных пунктах.