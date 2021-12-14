Джунгли и саванну в новом зоопарке зальет лунный свет

Животные мечтают о просторных вольерах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки уже туристическую тропу протоптали вокруг забора, за которым когда-нибудь должен построиться новый зоопарк. Но пока за оградой виднеются только кирпичные строения неясного назначения.

Когда же они превратятся в обещанные ледяные торосы, на которых будут возлежать белые медведи? В саванну, где станут бродить львы? И скалистые пригорки с изящными козочками?

Зоны останутся прежними

Пермякам уже показывали красочные эскизы дизайн-проекта с экзотическими пейзажами. А вот теперь дело, кажется, дошло до их реального воплощения. Генподрядчик строительства - ОАО «РЖД» - выбрал субподрядчика, который за 52 миллиона должен разработать конкретную концепцию оформления зоопарка.

Как объяснили в краевом Минстрое, компании из Подмосковья «Энергокомплекс» предстоит на основе дизайн-проекта фирмы «Викар» подготовить рабочую документацию. В частности, предложить, как оформить каждый из вольеров и площадок. Зоны зоопарка при этом останутся прежними - «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Страна обезьян и тропический рай».

Разработчики должны также предусмотреть необычное освещение зоопарка в вечернее время. Саванны, джунгли и скалы будет заливать лунный свет. Также важно учесть, чтобы животные не смогли покинуть вольеры, но в то же время ограждение не мешало наблюдать за ними.

Появится много экзотических животных

Уже сейчас можно понять, что новый зоопарк будет не похож на прежний. Например, в техзадании на разработку концепции говорится, что почти треть площади всех вольеров займут искусственные скалы и большие валуны.

Также на площадках и в вольерах предусматриваются заросли из раскидистых деревьев, елей, кустарников, трав.

Для обезьянок натянут канатные тренажеры и гамаки, где шимпанзе, мартышки, орангутанги и гиббоны смогут качаться в свое удовольствие. Для льва и двух леопардов выстроят водоемы с водопадами и макетами скал. Гималайский мишка будет бродить в густом травостое со злаками меж колючих ягодных кустарников и высоких хвойных деревьев.

Судя по техзаданию, Пермский зоопарк должен пополниться экзотическими животными. Например, в нем появятся пума, гигантский кенгуру, страус эму, красный и тундровый волки и другие редкие звери.

Так будет выглядеть зоопарк в перспективе. Фото: vicar.su

Электропастухи вместо решеток

В Пермском зоопарке считают - пермякам повезло, что именно эта организация будет оформлять новый дом для животных.

- Это очень опытная команда, ее специалисты занимались строительством зоопарков и океанариума у нас в стране, мы с ними уже созванивались и разговаривали на одном языке, - рассказала «Комсомолке» директор Пермского зоопарка Юлия Шитова.

По ее словам, до Нового года сотрудники зоопарка должны встретиться с разработчиками непосредственно на строительной площадке нового зоопарка.

- Мы обсудим с ними в том числе и меры безопасности, - объясняет Юлия Шитова. - Нужно защитить и наших работников, и посетителей, и самих животных от любой угрозы.

Действительно, в новых ландшафтных зонах содержание животных организуют иначе. Вместо защитных стекол-триплексов и решеток, например, во многих местах натянут малозаметные провода-электропастухи.

- Нужно будет позаботиться о том, чтобы люди не могли подбрасывать вредный корм нашим питомцам, - говорят в зоопарке. – Также в вольерах не должно быть скрытых мертвых зон, из которых звери могли бы напасть на зоологов.

Слонов и жирафов не будет

Министр строительства Андрей Колмогоров заявил депутатам Заксобрания, что в новый зоопарк зверей начнут перевозить уже в сентябре будущего года.

- Не будем загадывать прежде времени, - осторожно отвечают на эти сроки в зоопарке. - Но в любом случае мы должны к этому времени подготовиться к переезду.

Как же будет проходить подготовка?

- Среди крупных животных мы проведем тренировку, - объясняет Юлия Шитова. - Приучим зверей безбоязненно заходить на трейлер в клетку и выходить из нее. Тяжелей всего перевозить хищников - льва, тигров, медведей. Но и наши копытные могут серьезно травмировать человека.

Как объясняет Юлия Анатольевна, планируется обойтись без всяких промежуточных переездов, за один этап, который, правда, может растянуться по времени.

- Мы не сможем перевозить наших питомцев ни в мороз, ни в сильную жару, потому что это для них будет дополнительным стрессом, - говорит Юлия Шитова. - Так что зимой, скорее всего, переезжать не будем. А весной, летом и осенью нам придется ждать подходящей погоды. На новом месте наши ветеринары будут внимательно следить за самочувствием питомцев.

Многие вольеры и загоны в новом зоопарке будут какое-то время пустовать.

- У нас действительно должно появиться много новых животных, но сначала эксперты-зоологи должны приехать в Пермь и оценить, подходят ли вольеры для их содержания, - объясняет Юлия Шитова. - После этого нам либо передадут животных из других зоопарков, либо разрешат их выменять или приобрести.

К сожалению, в новом зоосаде не будет слонов и жирафов. Слоновник в нем пока и вовсе не предусмотрен.

- Мы, конечно, очень хотели бы иметь в пермской коллекции этих прекрасных животных, - говорит Юлия Шитова. - Может быть, удастся для них выстроить помещения когда-нибудь в дальнейшем.

КСТАТИ

Когда приступят к оформлению

Согласно техзаданию, не менее двух вариантов предварительной концепции разработчики должны подготовить уже до 25 января. Если наработки согласуют сотрудники Пермского зоопарка и утвердят в Минстрое и Минкульте, то до апреля москвичи должны разработать конкретные рабочие документы для строителей.