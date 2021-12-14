Пермские студенты смогут получить сразу два диплома

Студенты политеха смогут учиться и в питерском вузе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Талантливые выпускники прикамских школ часто стремятся уехать на учебу в столичные вузы. Для того, чтобы они могли получить качественное образование и при этом оставались в Пермском крае, в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Махонина планируется запустить межвузовскую программу подготовки специалистов.

Участниками проекта станут Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ). Студенты, поступив в Перми на направление «Фотоника и оптоинформатика», будут учиться одновременно в двух этих вузах и получат два полноценных диплома.

- Модель двойных дипломов будет впервые реализована в нашем регионе и позволит пермским детям учиться в своем родном городе, но одновременно проходить курс лекций и практических занятий от Санкт-Петербургского университета. Таким образом мы используем компетенции, которые есть в другом вузе, и плюсуем к нашим. В итоге выпускник имеет возможность параллельно изучить сразу 2 смежные профессии и получить 2 диплома, не покидая Пермский край, - прокомментировала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

В рамках совместной образовательной программы в Пермском политехе с нового учебного года будет открыта специальность «Лазерные измерительные и навигационные системы». Два курса ребята будут обучаться в ПНИПУ, на 3 курсе – их параллельно зачислят в ЛЭТИ. На первый поток примут 10 студентов.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, в регионе создаются все условия, для того чтобы школьники и студенты осваивали новые компетенции в сфере информационных технологий и науки.

- Для краевого Правительства важно, чтобы наши талантливые ребята получали лучшее образование и развивали свой потенциал, оставаясь работать в Прикамье, - отметил он. - Фотоника - прорывная наука. Приборы на ее основе применяются в телекоммуникационных отраслях, медицине, робототехнике, авиации. Прикамье стало площадкой для создания Центра компетенций НТИ «Фотоника», и у наших ребят есть все шансы стать будущим этой науки.

Партнером проекта выступит Пермская научно-производственная приборостроительная компания. Она будет участвовать в организации практик и консультаций студентов при написании дипломной работы.

Напомним, Пермский край – одна из немногих территорий России, где уже много лет успешно развиваются технологии фотоники. Задачи и возможности Национальной технологической инициативы интегрированы в национальный проект «Наука», инициированный президентом России Владимиром Путиным.