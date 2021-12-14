Главный Дед Мороз России поздравил жителей Перми

Главный Дед Мороз поздравил маленьких пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми уже вовсю ощущается приближение главного праздник года. В первый день зимы на эспланаде засверкала огнями городская елка. В предновогодние дни пермякам обещают целый каскад праздничных событий.

«Айболит против Бармалея»

- Жителей города ждет большая программа новогодних и рождественских мероприятий, - рассказали в городской администрации. - Так, 28 декабря в ДК имени Солдатова детишки соберутся на главную детскую городскую елку, где они смогут погрузиться в новогодний музыкальный спектакль «Айболит против Бармалея».

В новогодние каникулы в 68-м квартале городской эспланады пермяков ждут интерактивные мероприятия, их организуют возле каждого ледового арт-объекта.

7 января на эспланаде начнется праздничное мероприятие, посвященное Рождеству Христову, 9 января в ДК им. Солдатова горожан ждет рождественский концерт, а 15 и 16 января - рождественская елка.

Компьютер для многодетной семьи

Главный добрый волшебник страны уже поздравил пермяков с наступающим Новым годом. В рамках благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ» пермяки смогли задать вопросы Деду Морозу из Великого Устюга на пресс-конференции в режиме онлайн.

В очередной раз он совершает предновогоднее путешествие по стране. Пермь стала одиннадцатым городом на его длинном предпраздничном пути. Пермскую детвору Дедушка Мороз решил на этот раз поздравить в режиме конференц-связи - из-за пандемии.

В ожидании предновогоднего чуда детишки и взрослые собрались в зале пермской городской библиотеки имени Пушкина. И в их числе - большой десант школьных СМИ. Юные журналисты припасли для доброго волшебника много интересных вопросов.

- Здравствуйте, дорогие, милые мои! - наконец обратился к ним с экрана Дедушка Мороз.

Он напомнил, что добрые друзья с телеканала НТВ и из ОАО «РЖД» помогли ему добраться до нашего города.

Дедушка рассказал, что уже успел подарить волшебные подарки ребятам из пермских детских учреждений и тем, кто прислал ему в Великий Устюг письма с просьбой о встрече. Например, он вынул из своего мешка компьютер и сладкие подарки для многодетной семьи Шаровых, а одной девочке, которая мечтает научиться плавать, подарил абонемент в бассейн.

«Летом читаю ваши письма»

Детишки подарили Дедушке Морозу музыкальный сувенир.

- Браво! Ноги сами просятся в пляс! - похвалил тот юных музыкантов из детской музыкальной школы «Динамика».

А затем дети засыпали доброго волшебника вопросами.

- Что ты, Дедушка Мороз, делаешь весной, летом и осенью? - спросила его юная журналистка Настя.

- Забот у меня много, - признался тот. - От вас мне приходит много писем, разбираю почту. А еще готовлю волшебные мешки с новогодними подарками и угощениями.

- Можно ли тебе как-то помочь? - предложил школьник Илья.

- Ты можешь стать моим помощником, для этого нужно каждый день делать хотя бы одно доброе дело и верить в чудо, - объяснил добрый волшебник.

- А какие подарки ты любишь больше всего? - поинтересовалась девочка Ксения.

- Самые лучшие подарки - это добрые новости от вас! - признался Дедушка Мороз.