«Ростелеком» составил топ-4 идеальных подарка на Новый год

Фото: Ростелеком

Жизнь в эпоху пандемии ввела свои правила и ограничения, но благодаря умным гаджетам и высокоскоростному интернету теперь доступно многое: посмотреть любой концерт с комфортом из дома, объединить друзей с игровым роутером и почувствовать себя крутым геймером. Даже в условиях ограничений легко создать праздничное настроение для всей семьи.

«Ростелеком» представляет топ-4 самых практичных и семейных подарков для жителей Перми и Пермского края. Подробно о них рассказали представитель компании с Дедом Морозом на пресс-конференции

Первый подарок — камера видеонаблюдения, которую можно поставить дома, на дачном участке или в офисе, или направить на парковочное место автомобиля. Идеально для тех, кто беспокоится о детях или старших родственниках, оставшихся в квартире в одиночестве. При любом подозрительном движении вам на телефон придет уведомление. А записи доступны только хозяину оборудования.

Фото: Ростелеком

— Наша камера совсем небольшая, она подключается по Wi-Fi. Ее можно поставить практически в любое место, установить ее с помощью магнита можно даже на холодильник. Важно, что камера работает даже в темноте. Интерфейс у приложения, в котором хранятся записи с камеры, тоже очень удобный: контент можно смотреть как через смартфон, так и через компьютер. А доступны записи только хозяину оборудования, — рассказала руководитель управления региональных проектов компании «Ростелеком» Юлия Наурузбаева.

Второй подарок — умная колонка Капсула от VK с голосовым помощником «Маруся», которая с помощью голосового управления умеет включать музыку и фильмы, позволяет управлять сервисами «Умного дома» и видеосервисом Wink. Маруся помогает развиваться и учиться новому: находит ответы на сложные вопросы, рассказывает о крупнейших музеях и переводит слова на разные языки.

Фото: Ростелеком

Третий подарок — роутер «Игровой» с искусственным интеллектом от «Ростелекома» и Huawei для любителей гейминга. Устройство мгновенно распознает трафик от игровых приложений и ставит его в приоритет, благодаря этому скорости во время игр сильно увеличиваются.

Фото: Ростелеком

— Роутер, кроме игровых качеств, обладает очень хорошим Wi-Fi-сигналом, он предоставляет интернет на скорости до 2 Гбит/с. Он подойдет пользователям, живущим в частных домах и больших квартирах, так как одно устройство позволяет Wi-Fi-сетью жилье такого формата. Все члены семьи смогут одновременно пользоваться роутером: кто-то сможет смотреть телевизор, а кто-то — играть в игры, — прокомментировала Юлия Наурузбаева.

И четвертый подарок — видеосервис Wink для фанатов сериалов и кино. Это более 500 киносериальных, развлекательных, спортивных, детских, музыкальных и других телеканалов, которые можно смотреть с любого гаджета.

Фото: Ростелеком

— Wink получил признание у пользователей. Приставка удобна тем, что ее можно брать с собой куда угодно и подключать к любому телевизору или монитору. Оборудование позволяет не только смотреть ТВ-каналы, но и новинки кинематографа, собранные в коллекции видеосервиса. Интересно, что вместе с приставкой мы предлагаем приобрести и голосовой пульт, с помощью которого удобно переключать каналы, настраивать громкость и многое другое, — подытожила Юлия Наурузбаева.

Wink предлагает подключиться к праздничному киномарафону: посмотрев с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года не менее трех фильмов, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину.