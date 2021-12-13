Коронавирус в Перми, последние новости на 14 декабря 2021 года: пермяков, вернувшихся из ряда государств, отправят на карантин

в Пермском крае до 10 января 2022 года продлили коронавирусные ограничения Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Перми, последние новости на 14 декабря 2021 года: с 13 декабря на двухнедельный карантин будут отправлять туристов, прилетевших из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонкон.

Данная мера связана с новом штаммом коронавируса "омикроном". В обсерватор будут направлять только тех пациентов, у которых выявят на это показания. Однако, как именно медики будут выявлять пациентов с соответствующими показаниями, не уточняется.

Тем временем ежедневное число новых инфицированных в регионе постепенно уменьшается. За последние сутки опасной инфекцией заболели 670 человек. По данным на утро, 14 декабря, в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии остаются 283 пациента. 112 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в крае от ковида скончались 7 130 человек. Общее число подтвержденных заражений в регионе за все время пандемии достигло 149 712.

Фото: оперштаб

Напомним, в Пермском крае до 10 января 2022 года продлили коронавирусные ограничения. Это значит, что в новогодние каникулы без QR-кода ли сертификата о вакцинации не пустят в кинотеатры и магазины, заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров и ряд других мест. Также продлен и режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. О том, что еще будет разрешено и запрещено – читайте в нашем материале.