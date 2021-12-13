Вернувшихся из Египта пермяков отправят на двухнедельный карантин в обсерватор

Коронавирусные ограничения действуют в Пермском крае до 10 января

С понедельника, 13 декабря, жителей Пермского края, прилетевших из ЮАР, Египта, Гонконга и Великобритании отправят на двухнедельный карантин в обсерватор при ГКБ№ 4, рассчитанный на 40 коек. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

- В обсерватор прилетевших буду доставлять автобусом сразу из аэропорта. Данная мера связана с новом штаммом коронавируса "омикроном". Пока речь идет только о перечисленных странах. При необходимости будут приниматься дополнительные меры, - добавили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, в Пермском крае до 10 января 2022 года продлили коронавирусные ограничения. Это значит, что в новогодние каникулы без QR-кода ли сертификата о вакцинации не пустят в кинотеатры и магазины, заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров и ряд других мест. Также продлен и режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. О том, что еще будет разрешено и запрещено – читайте в нашем материале.

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