Синоптики рассказали, какой будет погода в Прикамье с 13 по 20 декабря: к нам могут прийти 30-градусные морозы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Прикамья с 13 по 20 декабря.

Первые зимние морозы понемногу отступают, погода дает пермякам передышку. Но, судя по прогнозам синоптиков, расслабляться нам долго не придется. Уже в воскресенье к нам нагрянет арктическая стужа.

- Солнечные дни закончились, началось потепление, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В Перми во вторник вечером столбик термометра поднимется до -6 градусов, ожидается снегопад.

Среда будет напоминать вторник: небо затянут облака, и температура днем останется в пределах от -6 до -7 градусов. Разве что осадков будет поменьше.

В четверг снова пойдет сильный снег, и температура воздуха начнет понемногу повышаться. В пятницу в Перми потеплеет до -2 градусов, хотя до оттепелей дело не дойдет - тепло к нам придет не с Европейской части страны, а с Норвежского моря. Сугробы в Перми достигнут 30-сантиметровой высоты.

Как объясняет Андрей Шихов, погода обещает быть не слишком комфортной, хотя сильных ветров не ожидается. А вот дальше нас ждет новое испытание стужей.

- В конце недели норвежский циклон уйдет на юг, а над Арктикой начнет формироваться холодный антициклон, - говорит Андрей Шихов. - И начнется довольно серьезный заток холодного воздуха. Значительное похолодание произойдет в воскресенье. Уже в ночь на понедельник столбик термометра опустится ниже 20 градусов. А дальше, возможно, мы увидим самые сильные холода за эту зиму.

К примеру, Гисметео прогнозирует, что столбик термометра в середине следующей недели опустится до отметки в -30!