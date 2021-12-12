«Загадывая желание, нужно слушать свое сердце»: в Пермь приехал поезд с главным Дедом Морозом страны

Главный Дед Мороз России приехал в Пермь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такого количества детей вокзал Пермь II не видел, наверное, ни разу. 12 декабря сюда приехали тысячи маленьких пермяков вместе со своими мамами, папами бабушками и дедушками. Причина понятна: в Пермь на один день приехал главный новогодний волшебник страны, а ребята приехали, чтобы встретиться с ним.

Ажиотаж, который устроил в городе Российский Дед Мороз, чувствовался уже на подъезде к вокзалу. Припарковаться у Перми II было почти нереально. А по привокзальной площади к разукрашенному поезду все шли и шли семьи с детьми.

Новогодний поезд приехал в Пермь на один день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы попасть на перрон, где стоял поезд Дедушки Мороза, нужно было пройти через рамки металлоискателя и показать-QR код. Зато дальше тех, кто не испугался мороза и пришел встретить поезд с главным дедушкой страны, ждало немало волшебного и интересного.

Те, кто купил билеты в поезд Дедушки Мороза, сначала отвечал на веселые вопросы Тигренка, а потом проходил с экскурсией по поезду и уже затем попадал в большой сказочный вагон, где гостей встречал Главный Дедушка Мороз России.

Чтобы попасть на встречу к Деду Морозу, нужно было отстоять очередь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Счастье у каждого разное, - объяснял ребятам новогодний волшебник. - Кому-то в подарок нужна машинка, кому-то – кукла, а кому-то – здоровье. Поэтому, дорогие детишки, загадывая желание на Новый год, всегда слушайте свое сердце!

Восхищенные малыши рассказывали Дедушке Морозу стихи и получали подарки.

Восхищенные малыши рассказывали Дедушке Морозу стихи и получали подарки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Остальное я положу в Новый год под елочку, - говорил дед.

Затем всех гостей новогодний резиденции приглашали вагон-ресторан. Там ребята пили чай с пряниками и разгадывали загадки Тигренка.

Тем же, кто не смог попасть в поезд Деда Мороза, праздничное новогоднее настроение тоже было обеспечено. На перроне возле поезда стояла красиво украшенная новогодняя елка, вокруг которой две белые веселые снежинки водили с ребятами хороводы, играли в игры и пели песни. Ребятня с удовольствием выполняла веселые задания снежинок, притоптывая и прыгая, грелась на морозе.

Новогодняя резиденция Деда Мороза на колесах едет по всей стране. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда представление закончилось, началось другое: к зрителям вышел цыганский хор, а те, кто помладше, пошел танцевать вместе со снеговиком к другому вагону поезда.

Здесь же работали торговые ряды, где можно было выпить горячего чаю с пряниками и булками, а также купить нехитрые новогодние подарки.

Вместе с Дедом Морозом приехала в Пермь и внучка Снегурочка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Деда Мороза увидеть нам так и не удалось, билетов на поезд в продаже уже не было, но мы все равно получили огромный заряд новогоднего настроения, - рассказала «КП» семья с двумя детьми-дошколятами. – А еще наши сын и дочь опустили в почтовый ящик Дедушки Мороза свои письма с новогодними поздравлениями и пожеланиями.