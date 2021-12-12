Коронавирус в Перми, последние новости на 13 декабря 2021 года: За сутки выявили COVID-19 у 679 жителей Пермского края

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Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 13 декабря 2021 года.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтвердили 679 новых случаев COVID-19.

- Общее число инфицированных в регионе достигло 149 042, - проинформировали в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу. - За сутки в крае провели 9 126 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 12 декабря в Прикамье иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 219 444 человека. 1 096 537 жителей завершили курс вакцинации.

В Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии сейчас находятся 276 пациентов. Из них 121 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 115 человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора разъяснили условия проведения предстоящих праздников в детских садах. На детских утренниках нельзя будет смешивать детей из разных групп, а также привлекать посторонних лиц - аниматоров, фотографов и других. Необходимо будет предусмотреть перерывы, чтобы проветривать и дезинфицировать помещения.

Также управление Роспотребнадзора предлагает допускать на утренники только тех родителей, которые будут иметь подтверждения о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

В краевом оперштабе по противодействию коронавирусу подчеркнули, что окончательное решение о присутствии родителей на новогодних утренниках будет принимать администрация каждого детского садика – в зависимости от эпидситуации в учреждении.

- В любом случае взрослым на празднике необходимо соблюдать профилактические требования: это обязательная термометрия при входе, использование средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептическими средствами, а также соблюдение социальной дистанции, - отметили в оперштабе.