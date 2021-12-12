Коронавирус в Перми, последние новости на 12 декабря 2021 года: в Пермском крае выявили 680 новых заражений

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суточный прирост новых заболевших ковидом в Пермском крае составил 680 человек. Число всех подтвержденных заражений в крае за с начала пандемии достигло 148 363.

Сейчас в Прикамье в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 267 пациентов. 119 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 7 103 человека. 22 – за прошедшие сутки.

Фото: permkrai.ru

Заражения выявлены в 33 территориях Прикамья. 357 – в Перми. Далее –Лысьвенский городской округ. Там обнаружено 54 человека с инфекцией. На третьем месте – Кудымкар, где выявили 27 случаев заболевания.

В Кудымкарском округе коронавирус диагностирован у 26 жителей, в Чусовском округе – у 20, в Очерском округе – у 18. В Добрянском округе COVID-19 подтвердился у 15 человек, в Березниках – у 14,

По 12 случаев заражения выявлено в Чернушинском, Юсьвенском округах, Кунгурском районе и Кизеле, по 11 – в Соликамском и Верещагинском округах, по 9 – в Краснокамском и Гремячинском округах.