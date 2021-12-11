Синоптик рассказал, когда из Перми отступят морозы

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Морозы из Перми отступят не ранее вторника, 14 декабря. Таким прогнозом с «КП-Пермь» поделился доцент ПГНИУ Андрей Шихов.

«Пик холодов, которые придут к нам из Кировской области, ожидается завтра. Ночная температура воздуха упадет до -20 градусов ниже нуля. Днем – в районе -13 – -15 градусов. Понедельник тоже будет морозным днем, предварительно дневная температура будет -14 - -12 градусов ниже нуля», - рассказал метеоролог.

Потепление придет во вторник. В этот день, по словам Андрея Шихова, температура воздуха поднимется до -8 градусов. А во второй половине рабочей недели и вовсе потеплеет до -3 - -1 градусов. Поэтому высока вероятность, что к следующим выходным нас ожидает комфортная погода.

Как отметил Андрей Шихов, морозные дни до вторника будут солнечными и не принесут с собой осадков.