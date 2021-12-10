Лекарство для лечения коронавирусной инфекции разработала российская фармацевтическая компания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус в Перми, последние новости на 11 декабря 2021 года: на добровольцах из Перми испытают новый препарат от COVID-19. В ближайшие время заболевшие коронавирусом пермяки смогут принять участие в клинических исследованиях нового препарата от COVID-19. Это вещество с прямым противовирусным действием, которое нарушает репликацию вирусного генома.

Лекарство для лечения коронавирусной инфекции разработала российская фармацевтическая компания, а чтобы оценить его эффективность и безопасность, требуется проведение клинических исследований на добровольцах. При этом новый препарат будут тестировать не только на пермяках, но и на жителях Москвы, Ярославля, Смоленска, Воронежа и других городов.

По данным на утро 11 декабря, число инфицированных COVID-19 в Прикамье достигло 147 683. За минувшие сутки в регионе провели 10 193 ПЦР-тестов, по результатам которых опасную инфекцию обнаружили 688 человек

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 147 683. За сутки в регионе проведено 10 193 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 211 388 человек. 1 082 041 житель завершил курс вакцинации двумя компонентами. В Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 256 пациентов. Из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 7 081 человек.

Кстати, Пермская станция переливания крови объявила об акции для новых доноров в Перми и Кунгуре. Те, кто впервые сдают кровь, могут бесплатно узнать уровень своих антител к коронавирусу до 27 декабря. Кровь можно сдать по адресу: улица Лебедева, 54. С понедельника по четверг с 9:00 до 13:30, а в пятницу: с 9:00 до 13:00. Адрес в Кунгуре: улица Красногвардейцев, 45Г. С 08:00 – до 13:30. В пятницу пункт забора крови заканчивает работу на полчаса раньше. Запись не обязательна. Но можно и записаться, просто позвонив по телефонам 282-53-21 (Пермь) и 2–69–61 (Кунгур). Результаты анализа на антитела придут в течение трех дней.