В Перми инвалид полз на коленях по снежной каше, пытаясь перетащить свою коляску

Фото: скриншот видео chp_59/instagram

«Крохаля - все для людей», «Больно смотреть! Надеюсь, оператор помог после съемки!» «Помоги, а не снимай», - комментируют пользователи соцсетей видео, на котором инвалид ползет на коленях по снежной каше, пытаясь перетащить коляску.

Автор ролика рассказала, что произошедшее она сняла 10 декабря на улице Таборской в микрорайоне Крохалева, а мужчина, у которого отсутствует часть ног, живет в доме для инвалидов и престарелых.

- Как-то осенью я ему уже помогала заехать на тротуар, а сейчас даже не знаю, как помочь, это просто катастрофа. Никто на него не обращает внимания, ему приходится толкать коляску по снегу и идти на коленях, - возмущается автор ролика.

Напомним, ночью и утром 10 декабря в Перми прошел сильный снегопад. Город сковали 8-бальные пробки, а аэропорт на некоторое время перестал принимать и отправлять самолеты. По данным синоптиков, за ночь в Перми выпало около 15 см осадков. К 10 утра снегопад в городе прекратился, но последствия остались серьезные, и глава Перми Алексей Демкин отчитал руководителей районов за плохую уборку улиц во время снегопада

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