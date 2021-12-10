В пермском детдоме 16-летнему воспитаннику вонзили в грудь нож

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в четверг, 9 декабря, в одном из детдомов в Перми произошла поножовщина. По информации источника "КП", 16-летнему воспитаннику вонзили в грудь нож. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу имени Гринберга. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Как рассказали "КП" в пресс-службе Министерства здравоохранения по Пермскому краю, 16-летний пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. В детдоме получить комментарий от руководства не удалось. В ближайшее время произошедшее прокомментируют в следственном комитете.

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