Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 11:50

В пермском детдоме 16-летнему воспитаннику вонзили в грудь нож

Подросток лежит в больнице в тяжелом состоянии
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в четверг, 9 декабря, в одном из детдомов в Перми произошла поножовщина. По информации источника "КП", 16-летнему воспитаннику вонзили в грудь нож. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу имени Гринберга. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Как рассказали "КП" в пресс-службе Министерства здравоохранения по Пермскому краю, 16-летний пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. В детдоме получить комментарий от руководства не удалось. В ближайшее время произошедшее прокомментируют в следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Угрожал сдать в детдом и не раз поднимал руку»: 15-летнюю пермскую школьницу простили за убийство отчима

Следственный комитет прекратил в отношении девочки уголовное дело (Подробнее..)

ЧППроисшествия: ЧП