Пермь предновогодняя: веселые фестивали и увлекательные мастер-классы

Для сладкоежек на фестивале SWEETLAND откроется сладкий маркет.

До Нового года осталось еще три недели, но пермяки и гости города уже могут готовиться к празднику. Веселые и яркие мероприятия начнутся в прикамских музеях в ближайшие выходные.

Вертепное представление в «Хохловке»

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» подготовил на зимние праздники большую и разнообразную программу. Уже с 11 декабря в «Хохловке» начнутся занятия «Вертепное представление всем на удивление» (0+). В музее уже несколько лет существует традиция рождественских вертепов, а в этом году пермяки смогут не только увидеть вертепное представление, но и самостоятельно показать его. Вместе с участниками фольклорного ансамбля музея можно узнать, как устроен вертепный театр, своими руками смастерить кукол для него, выучить рождественские песнопения и разыграть вертепное представление.

С 18 декабря музей приглашает на экскурсионный квест «Тайна старого календаря или Как новый год без елки встречали» (0+).

В январе «Хохловка» будет проводить святочные программы с колядованием и посиделками.

6, 8, 9 и 11 января в музее пройдет интерактивная программа «Святки в Хохловке. Рождество Христово» (0+). Посетителей ждут христославие и колядование, народные игры и рождественский вертеп, посиделки со сказками и загадками. Начало в 11.30, 14.00.

А 13, 15, 16 и 18 января - программа «Святки в Хохловке. Страшные вечера» (0+). Ряженье, игры на снегу, народный театр, гадание и страшные былички в тишине избы. Начало в 11.30, 14.00.

В "Хохловке" научат мастерить кукол для вертепа,

Доехать до «Хохловки» можно на автобусе №340 «Автовокзал Пермь - с. Хохловка». В понедельник – субботу рейсы из Перми в 9:55, 18:05, из Хохловки 11:30, 19:30, в воскресенье из Перми в 8:00, 12:10, 17:05, из Хохловки в 9:30, 13:50, 18:30.

Фестивали на Заводе Шпагина

С 17 по 19 декабря на Заводе Шпагина пройдут творческие события для всей семьи – фестивали СНЕГОWEEK и SWEETLAND.

На фестивале СНЕГОWEEK (0+) родители с детьми смогут сыграть в старую добрую игру «12 записок». В поисках подсказок нужно будет и лабиринт пройти, и новогодний паззл собрать, и на санках прокатиться, и загадку отгадать. На мастер-классах Зимних мастерских можно собственноручно смастерить корону для маленькой принцессы или рождественского ангела, разукрасить имбирный пряник, создать новогоднюю игрушку или открытку.

Для сладкоежек на фестивале SWEETLAND (0+) откроется сладкий маркет. Погрузимся в творческие кулинарные эксперименты, заглянем в Арт-кафе, почувствуем себя художником, измерим уровень Рождества и напишем письма Деду Морозу.

Время работы: 17 декабря - 16.00-22.00; 18-19 декабря - 12.00-22.00

Вход: на все события бесплатный. На фестиваль СНЕГОWEEK потребуется предварительная регистрация. На SWEETLAND – вход свободный, без регистрации. Для посетителей старше 18 лет необходимо QRкод.

Детские мастер-классы в PERMM

На Чердаке музея современного искусства PERMM начинаются увлекательные мастер-классы для детей от полутора до 12 лет.

Самых маленьких художников по субботам ждет курс «Знакомься, это мир эмоций» (0+) с художницей Дианой Пупковой. На занятиях малыши с помощью игр будут исследовать свои эмоции и эмоции родителей, знакомиться с различными чувствами и учиться выражать свои чувства через рисунки.

Ребята постарше по вторникам и воскресеньям могут отправиться на «Прогулки с художниками». (0+) Как менялись источники света со временем? Чем отличаются работы, нарисованные под свет свечи от картин с электрическим освещением? Важен ли свет для художников и можно ли, используя только его, создать произведение искусства? На мастерских ребята исследуют развитие света и то, как он влиял на художников и их работы.

Для детей от 6 до 12 лет и их родителей состоится новогодний курс по выставке художника Пети Стабровского «Невидимый свет» (6+). 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 28 декабря участники мастерских cоздадут световые объекты, снимут новогодние видеопоздравления, сфотографируют свет, сами напечатают фотографии и сделают открытки к новому году.

Музей современного искусства PERMM

Пермь, бульвар Гагарина, 24.

На все события необходима предварительная регистрация.

Вход на мероприятия по QR-кодам.