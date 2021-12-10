Двухлетнему Леве без ушка из Перми вновь нужна помощь

Сейчас родителям Левы нужно собрать большую сумму на перелет, визы и проживание в Штатах. Фото: семейный архив.

- Операция назначена на апрель 2023 года, - говорит пермяк Сергей Постемский, папа двухлетнего Левы из Перми. Его сын родился без ушка, и врачи в американской клинике готовы сделать мальчику спасительную операцию. - Время летит быстро, и просто сидеть-ждать, когда найдется благотворительный фонд, который оплатит нам дополнительные расходы, мы не можем. Мы звоним в фонды, а нам отвечают, наберите нас позже, а ведь оформлять визы нужно заранее.

О малыше без ушка «Комсомолка» писала не раз. У Левы с рождения деформировано правое ушко и нет слухового прохода. В России этот порок считается очень редким, за операцию слухового прохода медики берутся не ранее, чем в четыре года, а сделать само ушко могут только после восьми лет.

Тем временем мальчик растет и развивается без бинаурального слуха (это эффект, который возникает при восприятии звука двумя ушками. Только благодаря этому человек понимает, с какой стороны лает собака, подъезжает машина или откуда раздается голос. – Ред.). Лева же определяет источник звука зрительно. А если мальчик простудится, его нельзя лечить обычными препаратами. Может начаться воспаление, и гной попадет в мозг. Именно поэтому операция жизненно необходима.

Сейчас в семье работает один папа, мама воспитывает не только Левушку, но еще и новорожденную дочку. Фото: семейный архив.

Взять ребенка из Перми на спасительную операцию согласились врачи американской клиники GLOBAL HEARING в Калифорнии, где, по отзывам, работают лучшие специалисты в этой области, только счет за оперативное вмешательство составлял неподъемную для семьи сумму – в пересчете на рубли - более семи с половиной миллионов!

Добрым волшебником для Левы стал известный российский благотворитель Игорь Алексеевич Алтушкин. Меценат уже много лет оказывает поддержку детским домам, тяжелобольным детишкам, семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Его благотворительный фонд и внес на счет клиники, где мальчику будут делать операцию, сумму, эквивалентную 6,5 миллиона рублей! А остальные деньги удалось собрать с помощью сотен неравнодушных людей.

Теперь, когда операция уже оплачена, нужно найти средства на дополнительные расходы: перелет-визы-проживание в Штатах. А сумма эта тоже не малая – около полутора миллионов рублей. Взять их родителям Левы неоткуда, так как сейчас в семье работает один папа. А мама воспитывает не только Левушку, но еще и новорожденную дочку, которая появилась у Сергея и Оксаны два месяца назад.

Помочь этой семье справиться со сбором дополнительные расходы, можем мы с вами. Фото: семейный архив.

Левушка очень рад маленькой сестричке Наташе и готов любить, заботиться и защищать ее. Помочь этой семье справиться со сбором, который был открыт на дополнительные расходы, можем мы с вами. Для этого можно перевести любую посильную сумму на указанный счет.

Карта Сбербанк России 2202 2007 1666 7124 Оксана Валентиновна П.

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