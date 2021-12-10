Опасный возраст: как не допускать падений у пожилых людей

Для прогулок на улице во время гололеда стоит использовать специальные устройства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже для молодых людей падения могут обернуться травмами, переломами и ушибами, а уж для пожилых они нередко могут стать причиной инвалидности и даже смерти. Сегодня речь пойдет о том, как уберечь своих пожилых родственников от опасных падений. Экспертом «КП» в этом вопросе стала главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Ярославцева.

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Ярославцева. Фото: Минздрав.

Летальность в первый год после неудачного падения составляет 40%

- Травмы, происходящие в результате падений, являются большой проблемой для людей старшего возраста, - объясняет Наталья Борисовна. - Особенно опасны переломы «на фоне» остеопороза (заболевание, характеризующееся снижением плотности костей, - Ред.), который очень распространен в старшем возрасте.

Немного статистики: по оценкам Всемирной Организации Здравоохранения треть всех людей старше 65 лет падают ежегодно, более половины из них - повторно.

Примерно 10-15% падений оборачиваются серьезными повреждениями: травмами головы или переломами бедра, а в течение первого года после первого перелома в 80% случаев могут возникать повторные переломы.

У таких пациентов снижается мобильность и функциональный статус. У человека появляется страх падений, поэтому он меньше двигается и общается, а это приводит к снижению настроения, депрессии, социальной изоляции и одиночеству…

Летальность после перелома проксимального отдела бедренной кости доходит до 40 %, среди выживших через год. 64 % пациентов не выходят из дома, при этом половина из них прикована к постели. Последствия падений являются пятой по распространенности причиной смерти пожилых людей.

- Эти неутешительные цифры заставляют обратить серьезное внимание на такое явление, как падения людей старших возрастных групп, - говорит доктор. – А родственникам пожилых людей напомнить, что нужно делать или не делать, чтобы уберечь своих бабушек-дедушек от этой неприятности.

Для начала разберемся, что такое падение. Это происшествие, при котором человек внезапно оказывается на земле или на другой низкой поверхности, за исключением случаев, являющихся следствием нанесенного удара, потери сознания, внезапного паралича или эпилептического припадка.

Падения у возрастных людей даже с высоты собственного роста очень опасны. И причин для падений намного больше, чем «просто споткнулся» или «поскользнулся». ВОЗ выделяет четыре группы факторов риска падений:

Биологические факторы риска: они включают индивидуальные проблемы состояния организма человека - снижение зрения, слуха, снижение мышечной силы, недержание мочи, нарушения походки, множественные хронические заболевания, прием большого количества лекарственных препаратов.

Поведенческие факторы риска: они связаны с образом жизни человека: избыточное потребление алкоголя, курение, недостаточная физическая активность.

Факторы риска падений, связанные с окружающей средой: это узкие ступеньки, скользкий пол, отсутствие поручней, недостаточное освещение в квартире или доме, особенности планировки здания, выбоины на тротуаре и т.д.

Социально-экономические факторы риска: эти падения чаще случаются из-за одинокого проживания, недостаточного объема социальной поддержки, ограниченной доступности средств адаптации пожилого человека к окружающей среде.

Все перечисленные причины могут привести к падениям и переломам, что крайне неблагоприятно сказывается на здоровье и качестве жизни пожилого человека.

Предпринимаем превентивные меры

Что делать родственникам пожилых людей, чтобы не допустить или уменьшить риск падений?

- Следует попытаться скорректировать «возрастные» проблемы, которые могут привести к падениям, - советует Наталья Ярославцева. - Для этого могут потребоваться консультации различных специалистов - офтальмолога - для подбора очков, невролога - для получения рекомендации по лечению заболеваний с наличием головокружения, нарушения походки, равновесия. Терапевт поможет подобрать грамотное лечения для поддержания «целевого» уровня артериального давления. Ортопед даст рекомендации по применению средств адаптивных технологий и подбору ортопедических пособий. Врач по лечебной физкультуре посоветует, как подобрать физическую активность или программу лечебной физкультуры, улучшающей мышечную силу.

Не менее важно устранить привычки, которые также способствуют падениям и травмам: это употребление алкоголя, гиподинамия и другие. Важным моментом для недопущения падения является «правильное» поведение пожилых людей. С одной стороны, не нужно ограничивать двигательную активность, а с другой стороны, стоит относиться к нагрузкам грамотно, избегая чрезмерных рисков.

Чтобы лишний раз поберечься, пожилым людям стоит ограничить выход на улицу в темное время года, в плохую погоду, во время гололеда. А для прогулок на улице в дневное время во время гололеда стоит использовать специальные устройства, которые надеваются на обувь – «ледоходы» или «зимоходы». Не нужно забывать использовать трость, если человеку были даны такие рекомендации.

Также важно организовать безопасный быт: в квартире, где живет возрастной человек, не должно быть препятствий по маршруту его передвижений. Проверьте все углы, загибающиеся края ковров, провода, о которые можно споткнуться.

Мебель, предметы быта, досуга и самообслуживания расположите в квартире удобно: не высоко - во избежание использования стульев, табуретов или запрокидывания головы. При необходимости установите поручни в туалете и ванной комнате - для опоры на них при перемещении. Используйте нескользящие коврики и «сидушки» во время мытья в ванне.

Еще важно, чтобы в квартире была достаточная освещенность, причем, не только днем, но и ночью. Используйте ночник в спальне, чтобы путь от кровати до ванной или туалета был даже в темное время суток хорошо освещен.

Обязательным условием безопасной ходьбы является удобная «правильная» обувь – с наличием задника (пятки), на небольшом каблучке, с нескользкой подошвой.

Позаботьтесь, чтобы у возрастных лиц были помощники, неравнодушные люди - родственники, соседи, волонтеры, социальные работники - которые позаботятся о выполнении рекомендаций по недопущению падений, данных «хрупким» пожилым людям.

Все эти советы и рекомендации помогут значительно улучшить качество жизни возрастных людей. И если в каждой семье будут предприниматься все усилия, чтобы препятствовать таким падениям, то любимые бабушки и дедушки будут радовать своих детей, внуков и правнуков гораздо дольше.