Забота о здоровье в декабре - выгодна

Фото: Центр управления здоровьем «Лайт»

Центр управления здоровьем «Лайт» открылся в Перми совсем недавно — в октябре. Но это компания с 20-летней историей, ее специалистам доверяют свое здоровье жители нескольких десятков регионов нашей страны. И сегодня, в преддверии Нового года, Центр приглашает жителей Перми позаботиться о своем здоровье. В декабре пациентов ждет целый каскад акций и специальных предложений по всем направлениям работы Центра.

Лабораторные исследования и прием терапевта

Получить подробную консультацию терапевта в декабре можно будет по сниженной цене - 500 рублей. А в случае прохождения любого комплексного лабораторного исследования кроме профиля «Липидный спектр» прием специалиста, который разъяснит вам результаты анализов, пройденных в рамках комплексного исследования, будет абсолютно бесплатным!

К примеру, профиль №3 направлен на обследование печени. В него входят сразу 6 исследований: АсАТ, АлАТ, билирубин (общий), ГГТ, щелочная фосфатаза, общий белок. После сдачи анализов по любому из профилей на бесплатной консультации терапевт подробно разъяснит пациенту результаты исследований и при необходимости назначит необходимое лечение.

Женское здоровье

Золотой стандарт профилактического осмотра у женщин - мазок на микрофлору GN весь декабрь будет стоить всего 1 рубль. Взятие мазка осуществляется только на приеме врача гинеколога. Мазок на флору – простой и достаточно информативный анализ, который берет врач, как в целях обычной диагностики, так и в случае наличия определенной симптоматики.

Анализ на антитела к коронавирусу

Весь декабрь в Центре управления здоровьем «Лайт» действует скидка 50 процентов на анализ антител к коронавирусу IgG ИФА. Анализ стоит 199 рублей вместо 400 рублей. Пермяки могут узнать, какое количество антител присутствует в их организме. Чем выше концентрация, тем сильнее иммунитет.

УЗИ-диагностика

В декабре пациенты Центра управления здоровьем «Лайт» получают скидку 50 процентов на второе УЗИ. Отметим, что исследование проводится на аппарате УЗИ экспертного класса Philips Affiniti 50. Записаться можно на удобное время и без очередей.

Полная проверка зрения

Фото: Центр управления здоровьем «Лайт»

Для пациентов в декабре будет действовать специальная цена на комплексную проверку зрения. Полностью пройти проверку можно всего за 800 рублей. Во время приема врач проведет осмотр на щелевой лампе, авторефрактометрию, пневмотонометрию и подберет вам очки.

Одним из преимуществ Центра управления здоровьем «Лайт» является возможность записи на прием онлайн. Никаких гудков в телефоне и очередей в регистратуру! Вы просто открываете сайт медицинского учреждения, выбираете нужного специалиста и удобное для себя время. Всего несколько кликов — и запись сформирована!

Контакты:

Центр управления здоровьем «Лайт»

Фото: Центр управления здоровьем «Лайт»

г. Пермь, ул. Мира, 11

Тел.: +7 (342) 223-33-44

Сайт: perm.center-light.ru

Режим работы:

пн-пт с 8 до 20 часов

сб-вс с 9 до 20 часов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ