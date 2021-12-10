«Не тротуары, а козьи тропы». Глава Перми отчитал руководителей районов за плохую уборку улиц во время снегопада

Пермь за ночь засыпало снегом так, что ни пройти ни проехать. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Еле машину откопала», «А я еле до остановки дошла и на работу опоздала», - рассказывают коллеги друг другу про утренний снежный коллапс.

Снега в Перми в ночь на 10 декабря выпало действительно много, столько, что во дворах образовались рыхлые колеи по колено, на дорогах города слой каши от вовремя неубранного снега, а по тротуарам горожане гуськом добирались до остановок. Но и там их тоже поджидал неприятный сюрприз - общественный транспорт утром сбился с графика и шел с опозданием. В городе властвовали восьмибалльные пробки.

На сколько был интенсивном сегодняшний снегопад можно судить и по тому, что на три часа оказался закрыт аэропорт «Пермь». Воздушная гавань с 4.30 перестала принимать и отправлять самолеты. Службы занимались расчисткой взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов. В 7.35 аэропорт открыли. Специалисты говорят, что за ночь выпало около 15 см осадков.

В городе выпало не меньше 15 см снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

К 10 утра снегопад в городе прекратился, но последствия остались. Глава Перми Алексей Демкин оценил работу подрядных организаций и глав районов.

- Сегодня с утра неочищенные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы можно было наблюдать практически во всех районах города, - написал мэр в своем аккаунте в социальной сети. - Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Особенно много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города всегда повышенные требования. Не тротуары, а сплошные «козьи тропы». Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение. У нового главы Индустриального района есть прекрасная возможность показать, какой он хозяйственник, фронт работ позволяет это сделать. Глава Дзержинского района должен доложить, какие санкции будут приняты к подрядчику, содержащему район.

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