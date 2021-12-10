Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 7:10

«Не тротуары, а козьи тропы». Глава Перми отчитал руководителей районов за плохую уборку улиц во время снегопада

Ночью в краевой столице выпало 15 см осадков
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пермь за ночь засыпало снегом так, что ни пройти ни проехать.

Пермь за ночь засыпало снегом так, что ни пройти ни проехать.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Еле машину откопала», «А я еле до остановки дошла и на работу опоздала», - рассказывают коллеги друг другу про утренний снежный коллапс.

Снега в Перми в ночь на 10 декабря выпало действительно много, столько, что во дворах образовались рыхлые колеи по колено, на дорогах города слой каши от вовремя неубранного снега, а по тротуарам горожане гуськом добирались до остановок. Но и там их тоже поджидал неприятный сюрприз - общественный транспорт утром сбился с графика и шел с опозданием. В городе властвовали восьмибалльные пробки.

На сколько был интенсивном сегодняшний снегопад можно судить и по тому, что на три часа оказался закрыт аэропорт «Пермь». Воздушная гавань с 4.30 перестала принимать и отправлять самолеты. Службы занимались расчисткой взлетно-посадочной полосы и стоянок воздушных судов. В 7.35 аэропорт открыли. Специалисты говорят, что за ночь выпало около 15 см осадков.

В городе выпало не меньше 15 см снега.

В городе выпало не меньше 15 см снега.

Фото: Олег ЗОЛОТО

К 10 утра снегопад в городе прекратился, но последствия остались. Глава Перми Алексей Демкин оценил работу подрядных организаций и глав районов.

- Сегодня с утра неочищенные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы можно было наблюдать практически во всех районах города, - написал мэр в своем аккаунте в социальной сети. - Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Особенно много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города всегда повышенные требования. Не тротуары, а сплошные «козьи тропы». Глава Ленинского района должен воспринимать это как предупреждение. У нового главы Индустриального района есть прекрасная возможность показать, какой он хозяйственник, фронт работ позволяет это сделать. Глава Дзержинского района должен доложить, какие санкции будут приняты к подрядчику, содержащему район.

Читать также

В выходные в Пермский край придут сильные морозы

Температура опустится ниже 20 градусо (Подробнее...)

Интересное