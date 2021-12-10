Пермские эксперты оценивают итоги визита Михаила Мишустина в столицу Прикамья

Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Итоги визита в Пермь Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина высоко оценивают пермские общественники и политики. Как известно, вместе с ним столицу Прикамья посетили министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев и руководитель Минфина Антон Силуанов.

В ходе визита Михаил Мишустин побывал в инфекционной больнице на улице Пушкина в Перми, где ознакомился с проектом нового корпуса больницы, строительство которого запланировано на улице Космонавта Леонова, 84. Этот объект планируется сдать в сентябре 2023 года.

Председателю Правительства РФ также представили планы по оснащению краевого перинатального центра - в следующем году из федерального бюджета на приобретение современного оборудования для него направят около 200 миллионов рублей.

- Я думаю, мы совместными усилиями всё сделаем для того, чтобы эта замечательно спроектированная больница наконец смогла оказывать на высоком уровне медицинские услуги, – отметил Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин посетил Пермскую краевую инфекционную больницу. Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Медицинская общественность оценивает планы по возведению нового корпуса инфекционной больницы как весьма актуальные.

Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы:

- Хочу выразить благодарность председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержку региональных инициатив по развитию здравоохранения. Сейчас для нашего региона, во время распространения COVID-19, особенно важно наличие нового и современного корпуса инфекционной больницы. Отдельную благодарность хочется выразить за помощь в выделении средств на оснащение современным оборудованием краевого перинатального центра и решении о выделении нынешней территории инфекционной больницы под нужды Пермской краевой клинической больницы.

Очень важно, что планы по развитию здравоохранения в Пермском крае касаются каждого жителя нашего региона.

Ирина Ивенских, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Пермского края:

- В ходе визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина были приняты социально-значимые решения для развития нашей системы здравоохранения, что очень важно для каждого жителя региона. Беспрецедентное выделение федеральных средств на реализацию этих проектов - большое подспорье для бюджета Пермского края. Благодаря строительству новой краевой инфекционной больницы и переоснащению краевого перинатального центра уже в ближайшие годы жители нашего края будут получать качественную медицинскую помощь в современных, комфортных условиях.

Развитие здравоохранения в Пермском крае должно снять «болевые точки» и создает условия для улучшения демографической ситуации в регионе.

Антон Немкин, депутат Государственной Думы от Пермского края от Пермского края:

- Вопросы здравоохранения были лидирующими по обращениям жителей Прикамья в народную программу «Единой России» вне зависимости от проживания в городской или сельской местности. Такая весомая поддержка федерации - в 1 миллиард рублей - дает уверенность, что вскоре пермяки забудут об этой «точке напряжения»: пациенты будут получать квалифицированную и своевременную помощь, персонал - работать в комфортных условиях и повышать квалификацию. Важно, что крупные проекты с приходом пандемии коронавируса не ушли на второй план и получают весомую поддержку. Очень ценно, что проблемы отрасли решаются совместно и на всех уровнях власти. Переоснащение краевого перинатального центра – это еще один дополнительный шаг к повышению демографии, ведь будущие мамы должны быть уверены в здоровье и безопасности при любых обстоятельствах. И абсолютно правильно, что участок в центре Перми сохранит свою социальную направленность и здесь появится новый корпус краевой клинической больницы. Федеральная поддержка в вопросах строительства объектов здравоохранения – это тренд, идущий от запросов самих жителей.

В Перми прошло совещание, посвященное развитию отечественной авиастроительной отрасли. Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил в ходе визита в Пермь также пермский авиастроительный комплекс – АО «ОДК-Пермские моторы», входящее в Госкорпорацию «Ростех», где провел рабочее совещание, посвященное развитию авиастроительной отрасли. В частности, поднимался вопрос ускорения разработки и производства перспективных авиадвигателей ПД-14 и ПД-35.

- На совещании с ведущими конструкторами мы обсудили проекты в области авиационного двигателестроения, в том числе говорили о том, как обеспечить все наши отечественные самолеты классными двигателями, - подчеркнул Михаил Мишустин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Для такого промышленно развитого региона как Прикамье поддержка ключевого авиастроительного производства чрезвычайно важна.

Елена Зырянова, депутат Законодательного Собрания Пермского края, председатель комитета по бюджету:

- Я считаю, что это большое событие для Пермского края. Я думаю, что оно произошло не случайно, это результат работы на федеральном уровне губернатора Дмитрия Махонина. Состав министров, посетивших Пермь, действительно внушительный, и программа работы этой делегации была построена таким образом, чтобы министры присутствовали при принятии решений, которые будут серьезно поддерживать развитие Пермского края по ключевым направлениям. Это и здравоохранение, и социальная сфера, и культура, и машиностроительная отрасль, в частности, двигателестроение.

Считаю, что это очень большое достижение. Я вижу, как Дмитрий Махонин уделяет особое внимание промышленности Пермского края, ведь это дополнительные рабочие места, это налоги в наш бюджет. Серьезный государственный заказ по разработке и выпуску перспективных авиадвигателей накладывает на Пермский край большую ответственность. Дмитрий Махонин еще в прошлом году на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным очень много об этом говорил.

Пермские общественники и эксперты отмечают также, что повестка визита премьер-министра и федеральных министров затрагивала наиболее важные для нашего региона направления.

Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края:

- Решения и договоренности, достигнутые в ходе визита Председателя правительства России Михаила Мишустина, безусловно, важны для всех жителей Пермского края. Я бы выделил несколько важных моментов:

1. Это федеральная поддержка регионального проекта по строительству новой инфекционной больницы в размере 1 миллиарда рублей. Обнадеживает, что на уровне Правительства РФ нашла понимание идея краевых властей о сохранении социальной направленности участка под старой инфекционной больницей. Здесь планируется разместить новый корпус Краевой клинической больницы для того, чтобы оказывать жителям высокотехнологичную медицинскую помощь.

2. Достигнута договорённость об участии федерального бюджета в переоснащении краевого перинатального центра. О необходимости этого уже не раз говорили и депутаты, и краевые власти. Перинатальный центр, без преувеличения, один из флагманов региональной медицины, и оборудование должно соответствовать самым современным требованиям.

3. Принято решение о выделении средств на разработку и производство перспективного авиадвигателя ПД-35, что на практике означает дальнейшее развитие уникальной пермской школы двигателестроения, создание и сохранение рабочих мест.

Все это свидетельствует о том, что у краевых властей и федерального правительства существует совместное понимание путей развития региона как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.