В Новый год пермякам скучать не придется

На эспланаде уже зажгли елку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 12 декабря, в Пермь прибудет «Поезд Деда Мороза». Это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника. На нем приедут Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. На вокзал ПермьII поезд прибудет в 9 утра и останется до 18.30.

За полчаса до прибытия поезда на привокзальной площади будет устроена ярмарка, откроются игровые площадки для детей. А потом можно будет посетить саму передвижную резиденцию Деда Мороза. В ретро-вагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавку с сувенирами и сладостями Русского Севера - вход свободный.

Отдельная программа предусмотрена для тех, кто купил билеты. Она включает участие в играх и квестах в поезде, чаепитие и общение с Дедом Морозом в его приемной, отправку поздравительных открыток и подарок (0+).

12 ледовых городков

На эспланаде уже красуется большая новогодняя елка. В новогодние каникулы возле нее будут проходить интерактивные мероприятия. 7 января там состоится праздник, посвященный Рождеству.

- Вход на эспланаду, к новогодней елке будет свободным для всех, QR-код потребуется только для взрослых, которые будут принимать участие в интерактивных мероприятиях у ледовых объектов, - рассказали в администрации Перми.

В Перми построят 12 ледовых городков. Они разместятся в сквере Дзержинского, саду Миндовского, на площади перед ДК «Урал», в парке «Счастье есть», в 68-м квартале городской эспланады, в сквере Розалии Землячки, на площади у УДС «Молот», на площади возле клуба Златогорского, в парке Чехова, на площади перед ДК Солдатова, на площади перед клубом «Юбилейный» и на торговой площади по улице Островского, 87 в поселке Новые Ляды.

Елка для отличников

23 - 27 декабря в городах Пермского края состоятся Губернаторские елки, на которые приглашены отличники учебы, победители конкурсов и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всего участниками елок станут 4200 детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Всем будут вручены подарки - рюкзачок с шоколадными конфетами и зарядное устройство или флэшка. Елки пройдут в детских досуговых центрах и домах культуры.

28 декабря в ДК Солдатова пройдет главная городская елка для детей - новогодний музыкальный спектакль «Айболит против Бармалея» (0+). Начало в 10.30, 13.00 и 15.30. А 9 января в 17 часов - рождественский концерт.

Концерты и экскурсии

Праздничные новогодние программы подготовили пермские театры, краевая филармония, губернский оркестр. В виртуальных концертных залах с 15 декабря по 10 января пройдут прямые трансляции концертов международного Рождественского фестиваля. А в социальных кинозалахможно будет увидеть новогодние мультфильмы, сказки и комедии.

В музее «Хохловка» в декабре-январе гостям предложат своими руками смастерить кукол для вертепа, разучить рождественские песнопения, отправиться в путешествие по старым деревенским избам и узнать, как в старину встречали Новый год без елки.

Театрализованные экскурсии состоятся в Музее современного искусства. «Рождественские встречи в Палатах Строгановских» пройдут в музее-заповеднике «Усолье Строгановское».

Мероприятия «Новогоднего туристического маршрута - 2022» состоятся в 9 городах края. Например, в Губахе можно будет побывать в местах съемок фильмов «Чук и Гек» и «Сердце Пармы», а в Кунгуре пройти экскурсию-квест «Кунгур новогодний». Для туристов будут организованы специальные бесплатные шаттл-автобусы, благодаря чему экскурсии станут доступнее.