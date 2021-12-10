Коронавирус в Перми, последние новости на 10 декабря 2021 года: в краевой столице выявили 358 заражений

Фото: permkrai.ru

В Прикамье коронавирус за сутки выявлен у 690 жителей. Проведено 8 885 ПЦР-тестов, а общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 146 995.

В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются 267 пациентов. 114 из них подключены к аппаратам ИВЛ. А с начала пандемии в крае от ковида скончались 7 055 человек, за сутки - 27.

Всего заражения выявили в 28 муниципалитетах. Больше всего заражений в Перми – 358. 58 – в Краснокамске. 51 случай заражения выявлен в Чернушке.

Фото: permkrai.ru

В Чайковском заболел 31 человек. В Очерском городском округе – 29 человек. В Оханском городском округе – 22. По 20 заболевших выявлено в Бардымском и Большесосновском муниципальных округах.

В Уинском муниципальном округе ковид выявлен у 15 человек. В Карагайском муниципальном округе и Чусовском городском округе зафиксировано 14 инфицированных прикамцев. В Александровском муниципальном округе заболели 10 жителей, в Сивинском муниципальном округе – 7.