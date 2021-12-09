Пермские политологи: Визит Михаила Мишустина и его итоги окажут заметное положительное влияние на развитие Пермского края

Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Сегодня, 9 декабря, Пермь посетили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а также несколько российских министров - министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев и руководитель Минфина Антон Силуанов.

Михаил Мишустин посетил инфекционную больницу на улице Пушкина в Перми и ознакомится с проектом нового здания, строительство которого запланировано в 2022 год.

- Совместными усилиями мы сделаем все, чтобы эта спроектированная больница была построена и начала оказывать необходимые услуги, отметил премьер-министр. - Те корпуса, которые мы видели, построены при Царе Горохе и их дальше нельзя эксплуатировать. Мы договорились с губернатором и коллегами, что перепрофилируем соседний квартал, где сейчас находится помещения инфекционной больницы, под нужды клинической больницы - под новый корпус.

Также Михаил Мишустин побывал в Пермской государственной художественной галерее, где осмотрел экспозицию музея и познакомился с проектом нового здания.

—Я хочу в первую очередь поблагодарить людей, которые здесь работают, - обратился он к сотрудникам галереи. - Если посмотреть на количество экспонатов, великолепных картин, предметов искусства, их 60 тысяч. Это потрясающе, что коллектив много лет поддерживал в таком достойном состоянии замечательные предметы старины и вещи, которые помогают нам не только вспомнить нашу великую историю, но и традиции.

Далее премьер-министр посетил пермский авиастроительный комплекс – «ОДК Пермские моторы».

- Первый российский двигатель нового поколения ПД-14 должен стать достойной альтернативой зарубежному аналогу на новейшем пассажирском самолете МС-21, - отметил Михаил Мишустин. - Важно ускорить его выход на рынок с отечественной силовой установкой. В этом году на эти цели запланировано около 50 миллиардов рублей бюджетных ассигнований. Также налажен выпуск собственных вертолетных двигателей, которые до времени мы приобретали на Украине. Также впервые в нашей стране был создан двигатель большой мощности для топливно-энергетического комплекса.

Затем Михаил Мишустин провел обстоятельную беседу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным о перспективах развития Прикамья.

Пермские общественники и политологи высоко отметили значение визита в столицу Прикамья Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и федеральных министров.

Политический эксперт Михаил Майоров:

- Пермский край давно не видел такого масштабного десанта столичных чиновников. Премьер, вице-премьер, шесть федеральных министров – такой состав позволяет оценивать их визит как выездное рабочее мероприятие федерального правительства. Подчеркну - именно рабочее, а не экстренное по случаю происшествия или парадное для предвыборной поддержки. Значит, в Пермском крае есть проекты соответствующего уровня и потенциал для их реализации. Это стоит воспринимать как признание заслуг губернатора Дмитрий Махонина, итогов двух лет его работы, и как оценку перспектив сформированной им команды краевого правительства.

В программе визита федерального кабмина выделю тему развития авиадвигателестроительного кластера, которому обещана серьезная поддержка. Этим решением будет усилена работа губернатора по развитию внутрирегиональной кооперации промышленности. Значительные финансовые вливания ожидают отрасль здравоохранения, что крайне важно в текущих ковидных реалиях. Пермский край за счет миллиардного федерального транша на инфекционную больницу сэкономит эту сумму и сможет перераспределить средства на другие не менее важные медицинские проекты. Визит Мишустина и его итоги окажут заметное положительное влияние на развитие Пермского края».

Политический консультант Алексей Чусовитин:

- По итогам визита в Пермь Михаила Мишустина и российских министров можно отметить несколько важных моментов:

1. Это, в том числе, большая политическая победа губернатора Дмитрия Махонин. Это значит, что в Москве его не просто слышат, но высоко оценивают его усилия по развитию социально-экономического потенциала региона. Очевидно, что политическая устойчивость нашего губернатора сейчас на очень высоком уровне. Ему доверяют и его ценят.

2. Можно отметить хорошую командную работу правительства Дмитрия Махонина. Ведь визит целого пула федеральных министров - это детальная предварительная подготовка и проработка кейсов и тем. Результаты достигнуты, значит, все сработали на отлично.

3. Культура для Перми - не просто культура. Это уже элемент системного, имиджевого позиционирования региона. Поэтому внимание премьер-министра к модернизации ее инфраструктуры крайне важно. Надеюсь, что после этой встречи «тормозные колодки» с вопросов строительства новой галереи и здания театра оперы и балеты будут сняты.

4. Промышленная политика губернатора по региональной кооперации приносит свои плоды. Только за последние годы в дополнение к кластеру авиадвигателестроения в Прикамье добавилось ещё 4 новых высокотехнологичных кластера. Что касается задачи по созданию двигателя П-35, то это гарантированное федеральное финансирование на десятилетия вперёд. Вообще, поразительно, какая «летающая история» получилось с «Пермскими моторами», которые, казалось, ещё в начале 2010-х годов погружаются в кризис. Прошло всего несколько лет, и благодаря общим усилиям удалось не просто вытащить предприятие, но сделать его ключевым, имиджевым проектом региона.

5. Здравоохранение стало одним из важнейших кейсов визита команды Михаила Мишустина. Причём решения по медицине, на мой взгляд, не точечные, а стратегические. Речь идёт о создании современного медицинского кластера на месте старой клинической больницы. А это «тащит» за собой подготовку новых медицинских кадров, образование, новые компетенции. То есть это решение усиливает потенциал здравоохранения Прикамья.

Политтехнолог Сергей Ильин:

- На авиационной площадке «Ростеха» в Перми озвучены решения о многомиллиардной поддержке со стороны властей разработки нового гражданского авиадвигателя. Хорошие итоги одного дня.

Если расшифровывать полученные сигналы, то надо сказать о том, что Пермский край в федеральной повестке сейчас выглядит уверенно, как и собственно позиции губернатора и его команды.

Что ещё стоит отметить - визит прошёл в очном режиме, а это дорогого стоит в нынешние времена тотальных совещаний в режиме видео-конференцсвязи.

Директор «Центра избирательных технологий», политконсультант Людмила Ознобишина:

- Визит Михаила Мишустина был полностью построен на приоритетных точках развития нашего региона. Это, прежде всего, - здравоохранение, где был дан старт строительству важнейшего для жителей края объекта - инфекционной больницы. Если это произойдет в утверждённые сроки, губернатор Дмитрий Махонин войдет в историю. Вопрос с галереей - это вопрос сохранения наследия. Он важен и в контексте 300-летия, и в историческом контексте. И, безусловно, промышленная политика: для экономически сильного региона моторостроение - это уникальное производство в мировой экономическом измерении.

Внимание к региону, количество министров, содержательная повестка визита подчеркивает роль края в развитии страны и является жестом поддержки губернатора Дмитрия Махонина в его желании и возможности решить исторически важные вопросы для Прикамья.