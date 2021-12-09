Интересы потребителей - на первом месте

На заседании круглого стола обсудили, что нужно сделать для повышения внимания к клиентам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Повышение уровня клиентоориентированности - важнейший приоритет в работе нашей компании, - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Урал» - директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов. - Очень важно в изменившихся условиях обеспечить качественное взаимодействие с клиентами, определить наиболее перспективные направления работы. Для этой цели в компании принята и реализуется внутрикорпоративная программа #Просервис, которая нацелена на продвижение среди всех сотрудников компании клиентоориентированной модели, в которой на первом месте стоят интересы клиента.

Как реализуется эта программа и что требуется сделать для того, чтобы повысить внимание к клиентам,- эти вопросы обсудили на заседании круглого стола, который прошел в Перми с участием представителей всех филиалов «Россети Урал».

Удобный сервис и обратная связь

Специалисты клиентских служб и других подразделений «Пермэнерго», «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Россети Урал - Екатеринбург» рассмотрели несколько стоящих перед ними задач.

Директор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов: «Приоритет в работе компании - повышение уровня клиентоориентированности». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Принципы клиентоориентированности - это удобный сервис, оперативный ответ, качество услуги и время ее оказания, - отмечали участники круглого стола.

У потребителей электроэнергии возникает довольно много вопросов. И чтобы клиенты электросетевой компании могли быстро получить квалифицированный ответ, совершенствуется работа контакт-центра, развивается Единый портал электросетевых услуг.

В прошлом году после введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, было значительно сокращено очное обслуживание клиентов. Общение с потребителями в основном перешло в интерактивный режим. Сейчас каждые девять из десяти обращений в компанию поступают по онлайн-каналам.При этом сами энергетики используют абсолютно все каналы коммуникации. И любой потребитель услуг компании «Россети Урал» может выбрать, как ему удобнее получать и передавать информацию - очно, заочно или интерактивно - в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.

- Благодаря обратной связи мы видим, какие проблемы важны для наших клиентов, - пояснил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Урал» Иван Кокшаров. - Сделали более быстрой и эффективной обратную связь, чтобы звонков с вопросами и жалобами стало намного меньше, и чтобы клиенты были довольны. К примеру, программирование дисплеев приборов учета теперь можно сделать удаленно, не выезжая к клиенту. Сейчас на портале электросетевых услуг уже можно подать онлайн-заявку на монтаж и замену приборов учета и получить доступ к «умным» счетчикам через личный кабинет пользователя. Таким образом, мы стараемся организовать решение технических задач максимально удобным для потребителя.

Автоматизация пришла на помощь

Энергетики поставили цель - сократить время ответов на звонки, письменные и онлайн-сообщения на 40 процентов. Чтобы уменьшить количество обращений, большое внимание уделяется автоматизации клиентских сервисов. В рамках проекта #Просервис уже организован автоматический обмен данными по отключениям электроэнергии между контакт-центром и диспетчерами филиалов компании, что помогает операторам контакт-центра быстро получать точную полную информацию об отключениях электроэнергии, причинах отключений и сроках восстановления электроснабжения потребителей.

Готовится к реализации проект по уведомлению клиентов об отключениях электроэнергии с помощью SMS-сообщений и рассылок по электронной почте.

Работать на опережение

2021 год в компании «Россети Урал» был объявлен Годом клиентского сервиса. В частности, был введен новый показатель удовлетворенности клиентов CSI (Customer Servis Index), который позволяет комплексно оценивать отношение клиентов к услугам и компании в целом.

- Мы клиентоориентированная компания, работаем для наших потребителей - как для промышленных предприятий, так и для наших жителей, - подчеркнул Эдуард Илларионов. -Поэтому необходимо быстрое реагирование на их изменяющиеся запросы .

Люди, обращающиеся в «Россети Урал», в основном взаимодействуют с представителями клиентских служб. Но повышение качества обслуживания зависит от всех подразделений компании. Поэтому на круглом столе, посвященном проекту #Просервис, обсудили также планы по вовлечению в систему клиентоориентированности сотрудников смежных служб. Только совместная, слаженная работа на общий результат может привести к успеху.