Резные терема на набережной Камы будут отреставрированы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В списке дел, намеченных к 300-летию Перми, значится одно, с виду не очень примечательное. Пермякам пообещали отреставрировать две дореволюционные дачи на набережной Камы в Закамске.

- Начали долгожданную реконструкцию дачи Синакевича на улице Танцорова, 24 в Кировском районе, - написал на своей странице в Instagramглава города Алексей Дёмкин. - Это объект культурного наследия, образец «деревянного модерна». Согласованы проект производства работ и график, начались подготовительные работы на площадке.

Чуть позже реставрация должна начаться и на даче Мешкова на улице Кировоградской, 162.

Это два образца дореволюционного дачного строительства, которым посчастливилось дожить до наших дней, - из более чем сотни подобных построек, некогда существовавших в Закамске.

Реконструкция дачи Синакевича уже началась. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За Каму на «Царевне»

Немного недотянула до наших дней дача купцов Каменских на улице Кировоградской, 162. В 2013 году строение разобрали, и на его месте появился таунхаус.

К сожалению, это общая тенденция - памятники русского деревянного дачного зодчества, выполненные в национальном стиле, исчезают под напором современной застройки. Энтузиасты-реставраторы ведут в соцсетях перечень оставшегося. Сохранившихся построек русского дачного модерна до прискорбного мало даже в Подмосковье и пригородах Петербурга, не говоря уже о других городах. И две пермские дачи в этих списках значатся как обнадеживающий пример того, что еще можно восстановить.

А зачем все это нужно - сохранять?

Архитекторы говорят, что именно в таких постройках воплотилось явление, которого больше нет нигде в мире,- дачное движение. В том числе и для него русский зодчий Иван Ропет в конце XIX века создал свой особый «псевдорусский стиль». Его образцы привели в восторг посетителей Всемирной выставки в Париже на рубеже двух веков.

Мало кто знает, но мода на дачи зародилась в России еще в середине XIX века. В 1844 император НиколайIиздал указ«О раздаче загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов».Офицерам военно-морского флота тогда выделили участки земли в Кронштадте под Петербургом. В документе было расписано, что на них разрешалосьстроить. Наделы нерадивых дачников изымались и передавались другим. Глядя на моряков, обзаводиться загородным летним жильем стали и другие жители тогдашней столицы.

Не могли себе позволить отстать от моды и пермяки. Хотя вид многих городских кварталов не сильно отличался от сельского, горожане с приходом тепла устремлялись за Каму. Поначалу именитые жители Перми оставляли уютные городские особняки ради крестьянских изб, которые снимали на лето. А потом стали строить дачи.

В 1878 году пермский пароходчик Федор Каменский арендовал участок в Нижней Курье, где зимовали пароходы, под постройку доходного дома. Позже в городской управе решили использовать Нижне-Курьинское урочище для дачных поселений. В 1890 году прибрежную полосу земли выставили на торги. И к 1914 году на высоком берегу Камы возвышалось уже более ста дач.Выделялись дома пароходчиков Любимовых и Каменских, купцов Грибушиных и Алиных и других именитых пермяков.

В «Пермских губернских ведомостях» фельетонисты описывали оживление, которое царило, когда пароходик «Царевна» увозил дачников за Каму, и над просторами реки слышались голоса пассажиров и возгласы буфетчиков.

В даче Мешкова еще можно угадать влияние ропетовского псевдорусского стиля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дома в кокошниках и кружевах

Не исключено, что одним из инициаторов пермского дачного движения был именно Александр Синакевич, дачу которого сейчас собираются реставрировать. С 1893 по 1998 год он занимал пост городского головы. Он служил в Пермском губернском казначействе сначала кассиром, потом бухгалтером, затем стал уездным казначеем и, наконец, дорос до управляющего казенной палаты.

Чиновник занимался и бизнесом - торговал канцтоварами, владел кирпичным заводом. Но не чуждо было ему и искусство. С 1895 по 1901 год он успешно возглавлял первую в России Городскую театральную дирекцию, и под его руководством Пермский оперный театр начал приносить городу заметную прибыль.

Дачи Каменских в Лесном уголке теперь больше не существует. Фото: Портал "Карта России".

Супруге Синакевича принадлежал основательный трехэтажный особняк на улице Сибирской, 23, в котором сейчас располагается школа №21. А вот загородную дачу Александр Васильевич задумал в виде одноэтажного старинного терема с фронтоном в виде трех кокошников, украшенных узорами деревянной резьбы, - словно три русские красавицы нарядились в кружева. Такое архитектурное решение - как раз в духе «псевдорусского модерна» Ивана Ропета.

Иначе выглядит сохранившийся загородный дом мецената и основателя Пермского университета Николая Мешкова - дача на Набережной, как эта постройка значится в региональном реестре памятников зодчества. Скромная постройка совершенно не похожа на городской дом Мешкова, выстроенный в стиле позднего русского классицизма, в котором сейчас размещается городской краеведческий музей.

Дача Николая Васильевича представляет собой двухэтажный теремок с башенками-эркерами, украшенными резными узорами. И в ее облике также угадывается влияние ропетовского псевдорусского стиля.

На месте дачи Каменских выстроили пентхаус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музей загородного зодчества

Пермякам пообещали, что оба здания будут тщательно восстановлены.

- Реставраторы постараются максимально сохранить аутентичные детали, воссоздать деревянные конструкции, архитектурный декор, - сообщил Алексей Дёмкин. - Контролировать их работу будут специалисты Городского центра охраны памятников. Подрядчики должны восстановить особняки в том виде, в котором их задумывали архитекторы на рубеже XIX и XX веков.

По планам, реставрационные работы на даче Синакевича должны завершить к сентябрю 2022 года.

- Сначала запланировано укрепление несущих конструкций, замена фундамента, - рассказал глава города. - Затем предстоит устройство кровли, ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи и другие работы.

Алексей Дёмкин предложил горожанам обсудить, как в дальнейшем использовать здание дачи Сенакевича. Один из вариантов - открыть в ней какой-либо музей.

А что? Здесь, например, можно было бы разместить музейную экспозицию, посвященную дачному строительству в нашей стране. Оно ведь по-прежнему продолжается. Быть может, со временем появится какой-то новый национальный стиль дачного зодчества, который поразит воображение европейцев, как в свое время «ропетовский». Пока-то пермяки строят свои дачи, кто во что горазд. И вырастают за городом всяческие доморощенные альпийские шале и псевдобуддийские пагоды.