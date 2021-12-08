Коронавирус в Перми, последние новости на 9 декабря 2021 года: с начала пандемии в регионе скончались 7028 человек

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 146 305 случаев заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 692 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 146 305 случаев заболевания. Об этом сообщает Роспотребнадзор. За сутки в Прикамье проведено 6 352 ПЦР-тестов на ковид.

В больницах на сегодня в тяжелом состоянии остается 271 пациент. Из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 028 человек, за сутки - 20.

Фото: Оперштаб.

692 случая заболевших проживают в 32 территориях:

Пермь – 366;

Краснокамский городской округ – 71;

Пермский муниципальный район – 37;

Лысьвенский городской округ - 26 жителей;

Очерский городском округе – 25;

Чусовской городской округ – 19;

Верещагинский городской округ, Сивинский муниципальный округ и Чайковский – 15;

Кудымкар – 13;

Большесосновский муниципальный округе, Кудымкар и Нытвенский городской округ – 11;

Красновишерский и Соликамский городской округа – 6;

Березники, Карагайский муниципальный округ, Добрянский и Оханский городской округа - 5 жителей;

Юсьвинский муниципальный округ – 4;

Горнозаводский городской округ, Куединский и Частинский муниципальные округа - 3;

Юрлинский муниципальный округ, Ильинский и Чердынский городские округа- 2.

По одному случаю обнаружено в шести территориях Прикамья: Губаха, Кизел, Березовский и Ординский муниципальные округа, а также Суксунский и Чернушинский городские округа.

Кстати, мы также рассказывали, что в Прикамье с нарушителей антиковидных мер взыскали свыше 20 млн рублей. Подробнее можно прочитать здесь.